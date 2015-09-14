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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 09:59 BJT

金属期市：LME铜价接近两个月高位，因美联储会议前美元下跌

中国国务院周日发布国企改革指导意见，从总体要求到分类改革、完善现代企业制度和国资管理体制、发展混合所有制经济、强化监督防止国有资产流失等方面提出国企改革目标和举措。意见将国有企业分为商业类和公益类，并实行分类改革、分类发展、分类监管、分类定责、分类考核，推动国有企业同市场经济深入融合。

国际清算银行周日称，随着金融投资者重新评估全球增长前景，有关全球主要新兴经济体的疑虑越来越高，特别是对中国。

赞比亚(尚比亚)政府发言人周日称，如果中国有色矿业集团(CNMC)不让被迫离职的工人复职，将撤销该公司Luanshya铜矿场的执照。那些工人系因铜价下跌以及电力供应短缺而失去工作。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/李婷仪 审校 龚芳/王兴亚)

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