港报社评：李克强把脉中国经济，药方是否有效待验证--明报9月14日

上周在大连夏季达沃斯论坛上，国务院总理李克强在特别致辞中，针对国际社会对中国经济的担忧作「信心喊话」，既强调中国经济「形有波动，势仍看好」，基本面未有改变，又表示「创新宏观调控政策工具箱里的工具还有不少」，可顶住经济下行压力，并保证中国经济「不会硬着陆」。在他提出的多个应对经济下滑的「药方」中，再度提出「国际产能合作」的构想。

经济下滑趋势更明显，影响或成习访美话题

今年以来，中国经济下滑趋势愈益明显，自6月以来，上证指数重挫四成，政府「暴力救市」引起国际关注；8月制造业采购经理人指数（PMI）见2012年8月以来新低，生产者物价指数（PPI）亦见近6年最大跌幅，并且连跌42个月。8月11日，人民银行将人民币兑美元中间价一次过下调1.9％，是史上最大幅贬值，令人民币在离岸市场面临抛售，官方力托下虽止跌回升，但8月外汇储备大减939亿美元，是有纪录以来最大单月减幅，也是连续第4个月减少。

上周刚公布的8月份进出口数字双双下跌，都差过预期，显示内外需求仍疲软。人行虽在8月25日紧急调降存贷款基准利率和银行业存款准备金率，但内地经济似乎依然未能探底。

诚如李克强所言，「全球经济情况总体偏弱，中国不可能独善其身」，同样道理，作为全球第二大经济体，中国经济的下滑必然影响世界经济。8月份中国经济低迷的数据引发了全球股灾。美国皮尤研究中心（Pew Research Center）的最新民调显示，普通美国人对中美关系最感焦虑的就是经济问题，包括中国持有美债、职位转移到中国，以及美方的贸易赤字等。因此预料国家主席习近平本月下旬访美时，经济问题是与美国总统奥巴马会谈的重要话题。

应对药方不搞强刺激，产能合作配一带一路

在夏季达沃斯论坛的讲话中，针对中国经济的下行压力，李克强开出的药方包括采取必要的定向、精准调控措施，但不搞大规模强刺激；推进金融改革，稳定汇率；鼓励全民创业创新；扩大对外开放程度；开展国际产能合作。其中国际产能合作是4月中国政府推出的新构想，根据李克强的阐述，「单靠量化宽松政策难以解决制约增长的结构性障碍，而且可能带来负外部效应，着眼点还是要放在做强实体经济上」。

近年来，随着经济增速的放缓，中国制造业产能过剩问题日益突显。工业企业产能利用率不足八成，建材、铁路、造船、煤炭等产能利用率不足75％；太阳能电池的产能过剩甚至达95%。因此，解决产能过剩就成了中国政府当务之急。开展国际产能合作，与国家主席习近平提出的「一带一路」战略，实际上有异曲同工之效。

按李克强描述，发达国家关键技术装备先进，但成套装备和产品因价格较高销路受限；发展中国家资源丰富、劳动力成本低，但产业、产品多数在低端；中国拥有中端装备产能，综合配套和工程建设能力强，外汇储备充裕，但产业需转型升级。三方合作，有利于各国破解产业发展难题、提升产业层次，推动全球产业链高中低端深度融合；既可开拓国际市场，也可拓展中国市场。

目光向外涉国际政治，药方还须防负面效应

不过，与「一带一路」构想一样，国际产能合作也难靠个别公司的商业行为，必须靠政府间的合作与支持，这就难免受国际政治的影响，虽然中国与法国政府达成了携手开发非洲市场的协议，但毕竟事涉多边，程序复杂，不易成事。更何况一些本来互补性强的国家受政治影响，难以合作，如中美、中日；而一些政治关系良好的国家又恰好是生意竞争对手，如中国与印度、巴西、墨西哥等国。

而且，盲目输出过剩产业，长远还可能带来产业空洞化、就业职位减少等负面影响。所以，消化过剩产能不能够只是目光向外，也需壮士断腕般地关、停、并、转，同时尝试采取专家建议的办法，即按照市场经济规律，展开减产指标交易，以鼓励过剩产业的减产、停产。

同样，近年中国政府大力鼓吹的「大众创业、万众创新」也须谨慎，因为这既可带来私营经济的繁荣发展和科技的进步，但也可能造成一窝蜂下的资源错配或泡沫，正如有专家担心的，带来更多过剩产能与殭屍企业。中国风能发电、太阳能产能的严重过剩，就是前几年盲目催谷「高科技」的前车之监。总之，中国政府既要下决心避免重蹈4万亿救市的覆辙，也要警惕新经济形态下的重重陷阱，李克强应对经济下行的各类药方，最终要经得起市场和历史的考验。明年是内地「十三五规划」的开局之年，届时中国经济若疲弱依旧，仍不见起色，麻烦就大了。

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