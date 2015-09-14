港报社评：对基本法的正确解读不容攻击--文汇报9月14日

前日，中联办主任张晓明在一个纪念基本法颁布25周年的研讨会上致辞时，解读基本法对香港政治体制的规定，指出香港不实行「三权分立」，香港的政治体制，是在中央政府直辖之下、实行以行政长官为核心的行政主导、行政与立法既相互制衡又互相配合、司法独立的政治体制。

张晓明主任解读和表述完整、准确、严谨、忠实于基本法，有助于推动基本法的贯彻落实和「一国两制」实践的深入发展，受到香港社会的高度重视与和议。但一些反对派中人却以「僭建基本法」、「特首是皇帝」、「特首凌驾三权」等歪曲攻击张晓明的论述，更以「香港回归前就是三权分立」、「普通法国家都实行三权分立」等谬论误导市民。这些攻击和误导，曲解基本法的明确规定，昧于香港的政治现实，具有很大的欺骗性和煽惑力，是死硬反对派挑战「一国两制」的惯用伎俩，广大市民须予明辨。

基本法颁布25年以及香港回归18年以来，香港社会在贯彻落实基本法的同时，也在探讨如何全面、准确地理解这个香港宪制性法律。张晓明主任在前日的研讨会上，以香港特区政治体制为题，对此进行了全面而深入的解读。他首先回顾基本法的起草过程，明确指出香港殖民统治时期从来就没有「三权分立」，回归后也不搞「三权分立」的体制，这是当年起草基本法时的一个重要指导思想。

邓小平在1987年就指出：「我们一定要切合实际，要根据自己的特点来决定自己的制度和管理方式。」在这个重要思想的指导下，香港基本法为香港特区设计了一套既吸收了港英时期的合理元素，又体现出「一国两制」特色、全世界独一无二的、具有「自主知识产权」的「香港版」政治体制。张晓明主任指出，这套体制的重要特征就是行政主导，包括行政长官在整个政治体制中处于核心地位，「具有超然于行政、立法和司法三个机关之上的特殊法律地位」。

同时，行政管理权相对于立法权处于主导地位，行政权和立法权相互制约、相互配合，司法独立。张晓明主任的这些表述，是依据基本法的有关条文，结合基本法的立法原意，以科学的分析归纳，对香港特区政治体制作出的完整、准确的解读与概括。

香港回归以来的实践显示，基本法的落实执行情况总体良好；但一些理解上的偏差，以及一些反对派人为制造的偏离，也让基本法的落实执行存在没有完全到位的问题。其中比较典型的，是有人无视香港属地方政权的属性，无视基本法的规定，硬搞实质性「三权分立」的一套，甚至在行动上试图搞成「立法主导」，只讲监督制衡，不讲互相配合，更不时以拉布方式阻挠政府施政。这种状况如果不予以根本性改变，落实「一国两制」、保持香港长期繁荣稳定，就只能是一句空话。

因此，总结基本法落实18年来的经验教训，对香港政治体制的理解进行正本清源，具有重大现实意义，而且刻不容缓。正因为如此，张晓明主任指出，「在宣传和推广基本法的过程中，不必回避争议。」

真理总是越辩越明的。对于基本法这部博大精深的具有开创性意义的法律，社会上有一些不清晰甚至误解，并不奇怪，相信通过社会实践的深入，加上理性的讨论，全社会的认识会不断深化和丰富。

但是，一些死硬反对派出于制造对抗的目的，对张晓明主任就基本法作出的科学完整的解读，进行了不讲事实、没有逻辑的「反击」。有人声称，「香港回归前就是三权分立」，这根本就没有历史事实根据。众所周知，英国对香港实行150多年的殖民统治，就是港督一个人大权独揽，甚至还兼任立法局的主席，只是到了回归前夕，才象征性地把立法局主席一职让出来。有人声称「凡是实行普通法的国家，都实行三权分立」，这也是毫无国际政治常识的。英国是实行普通法的鼻祖，但它实行的就是议会主导。至于攻击特首拥有超然的核心地位就是变成「封建皇帝」，就更是恶意的歪曲与抹黑。

张晓明主任指出特首的超然法律地位，是指特首在从中央到香港特区的权力架构中所处的地位而言的，事实上，特首既拥有相应的权力，也受到多重的监督和制约，包括法律制约。死硬反对派抛出这些谬论，并非是想通过讨论来正确理解基本法，而是企图通过歪曲基本法来达成其夺取特区管治权的目的。对这种企图，香港全社会都有必要予以高度警惕。

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