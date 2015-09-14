港报社评：真假难民不可一视同仁--星岛日报9月14日

源于中东与北非的世纪难民潮，如缺堤洪水流入欧洲，令欧盟国家严重撕裂，「收容派」与「拒收派」各持己见，而民间也出现尖锐分歧，支持者于周六「全球声援难民日」在多国发动游行，与反对者大唱对台，把矛盾推上新高峰。两派争论的一个焦点，是对逃避战祸的「真难民」和追求较佳生活的「非法移民」，应否一视同仁，来者不拒？香港虽与今次难民潮没直接关系，但近年也受到「难民」大量涌入所困扰，如不及早解决，情况可能比欧洲更糟。 非法移民 与战乱无关 叙利亚内战持续几年，大部分地区成为战场，敌对各派互相攻伐，杀戮不止，人民生灵涂炭，犹如活在地狱，在绝望中为求生存，惟有冒死逃往欧洲。这些来自烽火之地的难民如被遣返，等于给送上死路，基于人道原则，欧洲以至美国都应予收容，让他们过回「人」的生活。 欧美对这些难民也须负上道义责任，因为叙利亚今日的烂局，是由西方国家一手造成。该国多年来由属什叶派的阿萨德政府统治，虽然专权，社会却甚安稳，但四年前欧美趁民乱之机，支持反对派武装力量夺权，却让更凶狠的伊斯兰国坐大，形成几股势力互斗的局面，至今已有数十万人丧生。面对这人间悲剧，欧美除了应收容逃出战区的难民，更须尽快遏止内战，让叙利亚回复和平。 今次难民潮复杂之处，是来自北非、阿富汗、孟加拉等贫穷地区的「经济难民」，也随叙利亚逃亡人流，大批涌往欧洲谋生。这股移民潮背后，是势力庞大的人蛇集团，他们收取高昂费用后，协助人蛇经海陆两路偷渡往欧洲，再利用一些政府的「慷慨」政策，与「真难民」一起挤进了富裕国家的大门。 德国向难民大开中门，至今已收容六十万人之多，让更多「经济难民」跃跃欲试，人蛇集团亦可继续大发其财，形成「收容愈多，刺激愈多人偷渡」的恶性循环。 滥用程序成社会「毒瘤」 香港虽然不是这股偷渡潮的目的地，但在过去几年，不断有来自印度、巴基斯坦、孟加拉、越南及非洲国家的非法入境者涌入，他们甫抵港即以回国会受酷刑或不人道对待为由，提出免遣返申请，至今正审理的个案已逾万宗。 据本报记者调查发现，当中不少人受安排来港，到岸后即有律师接应，教他们如何申请，然后拿法律援助，以种种手法拖延遣返，从而留港生活，期间可领取经济援助甚至工作，有人竟可拖拉逾十年仍未定案。这些「假难民」滥用法律程序，可以无限期居留，不但每年耗用逾六亿公帑，更影响民生与治安，成为社会潜藏的「毒瘤」。 欧洲爆发难民潮后，香港必须慎防「假难民潮」趁机扩大。对真假难民潮，应区分清楚，绝不可以一视同仁，以免问题进一步恶化。