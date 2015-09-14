港报社评：真假难民不可一视同仁--星岛日报9月14日

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
源于中东与北非的世纪难民潮，如缺堤洪水流入欧洲，令欧盟国家严重撕裂，「收容派」与「拒收派」各持己见，而民间也出现尖锐分歧，支持者于周六「全球声援难民日」在多国发动游行，与反对者大唱对台，把矛盾推上新高峰。两派争论的一个焦点，是对逃避战祸的「真难民」和追求较佳生活的「非法移民」，应否一视同仁，来者不拒？香港虽与今次难民潮没直接关系，但近年也受到「难民」大量涌入所困扰，如不及早解决，情况可能比欧洲更糟。 非法移民 与战乱无关 叙利亚内战持续几年，大部分地区成为战场，敌对各派互相攻伐，杀戮不止，人民生灵涂炭，犹如活在地狱，在绝望中为求生存，惟有冒死逃往欧洲。这些来自烽火之地的难民如被遣返，等于给送上死路，基于人道原则，欧洲以至美国都应予收容，让他们过回「人」的生活。 欧美对这些难民也须负上道义责任，因为叙利亚今日的烂局，是由西方国家一手造成。该国多年来由属什叶派的阿萨德政府统治，虽然专权，社会却甚安稳，但四年前欧美趁民乱之机，支持反对派武装力量夺权，却让更凶狠的伊斯兰国坐大，形成几股势力互斗的局面，至今已有数十万人丧生。面对这人间悲剧，欧美除了应收容逃出战区的难民，更须尽快遏止内战，让叙利亚回复和平。 今次难民潮复杂之处，是来自北非、阿富汗、孟加拉等贫穷地区的「经济难民」，也随叙利亚逃亡人流，大批涌往欧洲谋生。这股移民潮背后，是势力庞大的人蛇集团，他们收取高昂费用后，协助人蛇经海陆两路偷渡往欧洲，再利用一些政府的「慷慨」政策，与「真难民」一起挤进了富裕国家的大门。 德国向难民大开中门，至今已收容六十万人之多，让更多「经济难民」跃跃欲试，人蛇集团亦可继续大发其财，形成「收容愈多，刺激愈多人偷渡」的恶性循环。 滥用程序成社会「毒瘤」 香港虽然不是这股偷渡潮的目的地，但在过去几年，不断有来自印度、巴基斯坦、孟加拉、越南及非洲国家的非法入境者涌入，他们甫抵港即以回国会受酷刑或不人道对待为由，提出免遣返申请，至今正审理的个案已逾万宗。 据本报记者调查发现，当中不少人受安排来港，到岸后即有律师接应，教他们如何申请，然后拿法律援助，以种种手法拖延遣返，从而留港生活，期间可领取经济援助甚至工作，有人竟可拖拉逾十年仍未定案。这些「假难民」滥用法律程序，可以无限期居留，不但每年耗用逾六亿公帑，更影响民生与治安，成为社会潜藏的「毒瘤」。 欧洲爆发难民潮后，香港必须慎防「假难民潮」趁机扩大。对真假难民潮，应区分清楚，绝不可以一视同仁，以免问题进一步恶化。
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同