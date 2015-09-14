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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 10:08 BJT

韩国已公布经济指标--2015/9/14

经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值

(GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 +0.3% @-r +0.8% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 8月 +0.7% +0.7% 10月10日 --

工业生产(m/m) 7月 -0.5% @-p +2.5% @-r 9月30日 -- 失业率 8月 3.6% @ 3.7% @ -- -- 贸易收支(亿美元) 8月 顺差43 p 顺差77 r 9月15日 -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)

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