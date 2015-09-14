香港房地产：住宅供应增且经济前景欠明朗，有意置业者应更留神--官员

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透香港9月14日 - 随着香港政府过去几年积极增加土地供应，发展局局长陈茂波指出，本港新住宅单位供应正逐步增加，且有近七成是中小型单位；鉴于现时本港以至全球经济前景似乎变得更不明朗，有意置业的巿民应当倍加留神，小心衡量风险。
他在其个人网志中撰文称，现时一些市民普遍参考的楼价指数，只反映二手巿场的楼价，并不反映一手巿场的楼价情况。因此当二手楼成交比较淡静时，指数容易受到个别交易是否有特殊状况所影响。
此外，差饷物业估价署公布的指数是滞后数字，例如上周公布的私人住宅售价及租金指数处于历史高位， 是反映7月份的情况，未反映巿场在过往两个月的变化。
＂展望下半年，香港仍要面对众多外围不明朗因素，包括美国加息步伐未明，欧洲和日本经济未见复苏，以及中国经济的下行压力等，后者对香港的影响尤其重要，假若内地经济出现波动，本港将会首当其冲受到影响。＂陈茂波称。
他指出，现时本港住宅整体成交量，徘徊于1997年以来的低位，2013及2014年的本港住宅的整体成交量分别只有约5.07万宗及6.38万宗，远低于两个楼巿高峰期1997年(约17.27万宗)和2010年(约13.58万宗)的水平；而且一手楼所占的比例是过去10年（自2005年）以来最高。
政府此前预计，未来三至四年可供应的私人住宅增至8.3万个，再创有纪录以来新高， 亦较2012年6月底现届政府上任时高出约28%。陈茂波估计，这潜在供应量会持续高企；而这8万多个单位中，近七成都是实用面积低于70平方米的中小型单位。这些单位一般以用家为主。
同时，一批已完成补地价或即将完成招标程序的土地，亦可额外提供1.13万个单位。
陈茂波表示，过去两个月，本港以至全球经济气氛均持续变化，经济前景似乎变得更不明朗。纵使香港经济今年第二季仍录得按年2.8%的实质增长，未来却挑战不少。
另一方面，访港旅游业持续放缓，访港旅客人数过去两个月更出现负增长，旅客人均消费亦继续下滑；7月零售业总销货价值，按年下跌2.8%。此外，环球金融巿场波动加剧，本地股巿近两个月反覆，恒生指数 曾由高位下跌近三成，目前仍较5月时的高位跌逾两成。
＂在上述背景下，有意置业的巿民应当倍加留神，小心衡量风险，量力而为。＂他说。
他并重申，政府对土地供应的工作应当持之以恒，不应因为短期楼巿波动而停顿。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同