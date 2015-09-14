香港房地产：住宅供应增且经济前景欠明朗，有意置业者应更留神--官员

路透香港9月14日 - 随着香港政府过去几年积极增加土地供应，发展局局长陈茂波指出，本港新住宅单位供应正逐步增加，且有近七成是中小型单位；鉴于现时本港以至全球经济前景似乎变得更不明朗，有意置业的巿民应当倍加留神，小心衡量风险。

他在其个人网志中撰文称，现时一些市民普遍参考的楼价指数，只反映二手巿场的楼价，并不反映一手巿场的楼价情况。因此当二手楼成交比较淡静时，指数容易受到个别交易是否有特殊状况所影响。

此外，差饷物业估价署公布的指数是滞后数字，例如上周公布的私人住宅售价及租金指数处于历史高位， 是反映7月份的情况，未反映巿场在过往两个月的变化。

＂展望下半年，香港仍要面对众多外围不明朗因素，包括美国加息步伐未明，欧洲和日本经济未见复苏，以及中国经济的下行压力等，后者对香港的影响尤其重要，假若内地经济出现波动，本港将会首当其冲受到影响。＂陈茂波称。

他指出，现时本港住宅整体成交量，徘徊于1997年以来的低位，2013及2014年的本港住宅的整体成交量分别只有约5.07万宗及6.38万宗，远低于两个楼巿高峰期1997年(约17.27万宗)和2010年(约13.58万宗)的水平；而且一手楼所占的比例是过去10年（自2005年）以来最高。

政府此前预计，未来三至四年可供应的私人住宅增至8.3万个，再创有纪录以来新高， 亦较2012年6月底现届政府上任时高出约28%。陈茂波估计，这潜在供应量会持续高企；而这8万多个单位中，近七成都是实用面积低于70平方米的中小型单位。这些单位一般以用家为主。

同时，一批已完成补地价或即将完成招标程序的土地，亦可额外提供1.13万个单位。

陈茂波表示，过去两个月，本港以至全球经济气氛均持续变化，经济前景似乎变得更不明朗。纵使香港经济今年第二季仍录得按年2.8%的实质增长，未来却挑战不少。

另一方面，访港旅游业持续放缓，访港旅客人数过去两个月更出现负增长，旅客人均消费亦继续下滑；7月零售业总销货价值，按年下跌2.8%。此外，环球金融巿场波动加剧，本地股巿近两个月反覆，恒生指数 曾由高位下跌近三成，目前仍较5月时的高位跌逾两成。

＂在上述背景下，有意置业的巿民应当倍加留神，小心衡量风险，量力而为。＂他说。