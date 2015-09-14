台湾债市：10年券殖利率开低微升，因美联储将开会市场观望气氛浓

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透台北9月14日 - 台湾10年期公债104/12 殖利率周一早盘先跌后升。交易员表示，随美债殖利率走低带动，盘初殖利率一度微幅下跌，惟随即吸引短线操作者进场抛售，带动殖利率微幅走升。
他们表示，由于美国联邦储备理事会(FED/美联储)开会在即，不确定因素升高，全球金融市场观望气氛转趋浓厚，亦使台湾股市及债市陷入区间整理。
〞这个礼拜全球金融市场都是谨慎观望，呈现停滞状态，台湾也一样。〞一位大型公股银行交易员说。
一证券商交易员称，因市场观望气氛浓厚，料104/12殖利率将陷区间横向盘整，因交投趋审慎使交易量萎缩。
美国公债价格周五上涨，因投资人聚焦美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否在会议上进行近十年来首次升息。由于中国和全球经济成长忧虑拖累股市动荡，投资人对美联储将升息的预期已经降温。
本地时间10:37，104/12期殖利率升0.15基点至1.2025%。交易商预估今日交易区间在1.18-1.21%。
上午 10:38时，台湾股市加权指数 小跌0.06%，%报8,300.72点。
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--《综述》美国消费者信心和PPI数据疲弱，美联储加息前景更添变数 (完) (记者 罗两莎; 审校 曾祥进)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同