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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 10:47 BJT

台湾债市：10年券殖利率开低微升，因美联储将开会市场观望气氛浓

路透台北9月14日 - 台湾10年期公债104/12 殖利率周一早盘先跌后升。交易员表示，随美债殖利率走低带动，盘初殖利率一度微幅下跌，惟随即吸引短线操作者进场抛售，带动殖利率微幅走升。

他们表示，由于美国联邦储备理事会(FED/美联储)开会在即，不确定因素升高，全球金融市场观望气氛转趋浓厚，亦使台湾股市及债市陷入区间整理。

〞这个礼拜全球金融市场都是谨慎观望，呈现停滞状态，台湾也一样。〞一位大型公股银行交易员说。

一证券商交易员称，因市场观望气氛浓厚，料104/12殖利率将陷区间横向盘整，因交投趋审慎使交易量萎缩。

美国公债价格周五上涨，因投资人聚焦美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否在会议上进行近十年来首次升息。由于中国和全球经济成长忧虑拖累股市动荡，投资人对美联储将升息的预期已经降温。

本地时间10:37，104/12期殖利率升0.15基点至1.2025%。交易商预估今日交易区间在1.18-1.21%。

上午 10:38时，台湾股市加权指数 小跌0.06%，%报8,300.72点。

最新相关报导链接：

--美国债市：公债价格上涨，市场聚焦美联储货币政策会议

--《综述》美国消费者信心和PPI数据疲弱，美联储加息前景更添变数 (完) (记者 罗两莎; 审校 曾祥进)

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