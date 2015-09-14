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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 10:35 BJT

日本股市：早盘微跌而电信股下挫，关注日本央行和美联储会议

高盛指称原油供应过剩且担心中国经济情况后，油价下跌，进而拖累石油类股。

国际石油开发帝石 重挫5.8%，石油资源开发 则跌1.8%。

日经指数 早盘中段跌0.1%至18,241.62点。

日本央行将在周一和周二举行两日货币政策会议，熟知央行想法的人士表示，日本央行决策者料将维持政策不变。

投资人亦等候美联储周三和周四会议结果。

SMBC日兴证券投资研究暨投资者服务主管Chihiro Ohta表示，“投资人本周将避免建立大部位，直到这些事件都结束为止。”

东证股价指数 跌0.2%至1,476.88点；JPX-日经400指数 跌0.2%至13,252.32点。(完)

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