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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 12:24 BJT

《中国国债发行日程表》--9月14日

以下为中国即将或正在发行的国债:

  发债主体    规模    期限    票面利率    债券类型        发行时间      上市时间
          (亿元人民币)  
  
  财政部      300    10年    *3.3161%    续发记账式国债   9/10-9/14       9/16
  财政部      150     3年      4.25%     凭证式储蓄国债   9/10-9/19        --
              150     5年      4.67%     凭证式储蓄国债   9/10-9/19        --
  财政部      150   182天    *2.3150%    记账式贴现国债   9/14-9/16       9/18
                           （加权中标收益率）
  财政部     *260     2年    *2.6457%    续发记账式国债  *9/15-9/17      *9/21    
  财政部     *300     7年    *周三招标   续发记账式国债  *9/17-9/21      *9/23
  财政部     *260     1年    *周五招标   记账式国债      *9/21-9/23      *9/25
  财政部      --     20年       --       记账式国债         9/21
  财政部      --      3年       --       记账式国债         9/23
  财政部      --    3/5年       --       电子式储蓄国债     10/10
  财政部      --     10年       --       记账式国债         10/14
  财政部      --      1年       --       记账式国债         10/16
  财政部      --      7年       --       记账式国债         10/21
  财政部      --      3年       --       续发记账式国债     10/28
  财政部      --     10年       --       续发记账式国债     11/4
  财政部      --      1年       --       记账式国债         11/6
  财政部      --    3/5年       --       凭证式储蓄国债     11/10
  财政部      --      5年       --       续发记账式国债     11/11
  财政部      --      7年       --       续发记账式国债     11/18
  财政部      --     50年       --       记账式国债         11/20
  财政部      --      3年       --       续发记账式国债     11/25
  财政部      --      5年       --       续发记账式国债     12/2
  财政部      --     10年       --       续发记账式国债     12/9
  财政部      --      7年       --       续发记账式国债     12/16
        
注:1、*代表新增
   2、记帐式国债均为跨市场国债，即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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