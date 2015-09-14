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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 17:43 BJT

两岸金融：“金银五会”达成陆方支持台资银转型子行及发展股权投资等共识

路透台北9月14日 - 台湾金管会周一表示，两岸银行监理合作平台第五次会议“金银五会”达成多项共识，包括陆方支持台湾银行业者将大陆分行改制、转型子行在大陆市场经营业务，及发展股权投资合作关系。

两岸今日在台湾南投召开第五次金银会，由台湾金管会主委曾铭宗及中国银监会主席尚福林共同主持。

会中陆方也表达支持台资银行赴大陆自贸区设立分支机构，将给予必要协助，另外在福建自贸区部分，有关对台资银行的开放措施，则须进一步研究，陆方将会积极进行评估。

在两岸金融往来议题方面，双方认为目前两岸银行业者互设的分支机构，在财业务状况及法令遵循方面，均能符合监理要求，双方明确表达未来将会持续推进两岸银行双向往来。

台湾金管会上周核准中国农业银行 申请在台设立代表人办事处，此为两岸建立金融市场双向往来后，第五家大陆地区商业银行获准来台设立代表人办事处。

目前大陆地区中国银行 、交通银行 及中国建设银行 所设代表人办事处均已陆续升格为分行。另有招商银行 2011年3月间也获准在台成立代表人办事处。

台湾金融保险指数 今收低0.32%，表现略逊于台湾加权指数 的0.02%涨幅。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

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