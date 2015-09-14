两岸金融：“金银五会”达成陆方支持台资银转型子行及发展股权投资等共识

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透台北9月14日 - 台湾金管会周一表示，两岸银行监理合作平台第五次会议“金银五会”达成多项共识，包括陆方支持台湾银行业者将大陆分行改制、转型子行在大陆市场经营业务，及发展股权投资合作关系。
两岸今日在台湾南投召开第五次金银会，由台湾金管会主委曾铭宗及中国银监会主席尚福林共同主持。
会中陆方也表达支持台资银行赴大陆自贸区设立分支机构，将给予必要协助，另外在福建自贸区部分，有关对台资银行的开放措施，则须进一步研究，陆方将会积极进行评估。
在两岸金融往来议题方面，双方认为目前两岸银行业者互设的分支机构，在财业务状况及法令遵循方面，均能符合监理要求，双方明确表达未来将会持续推进两岸银行双向往来。
台湾金管会上周核准中国农业银行 申请在台设立代表人办事处，此为两岸建立金融市场双向往来后，第五家大陆地区商业银行获准来台设立代表人办事处。
目前大陆地区中国银行 、交通银行 及中国建设银行 所设代表人办事处均已陆续升格为分行。另有招商银行 2011年3月间也获准在台成立代表人办事处。
台湾金融保险指数 今收低0.32%，表现略逊于台湾加权指数 的0.02%涨幅。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同