版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 10:53 BJT

中国新债：进出口行周四招标增发至多80亿元两期债，期限一年和10年

路透上海9月14日 - 中国进出口银行周一公告称，将于周四(17日)在银行间债市招标增发至多80亿元人民币两期固息债，期限一年和10年，两个品种发行上限均为40亿元。

公告显示，一年期品种为进出口行今年第11期债券 的第六次增发，票面利率2.63%；10年期品种为该行今年第14期金融债 的第一次增发，票面利率3.87%。具体发行条款如下：

2015年第11期和14期增发债

---------------------------------------------------------------

招标规模上限 一年40亿元；10年40亿元

期限/计息方式 1/10年固息

招标时间 9月17日10:00-11:30

中标方式 单一价格中标(荷兰式)

起息日 一年：5月29日；10年：9月14日

缴款日 9月21日

分销期 9/17-9/21

上市日 9月23日

发行手续费 一年无；10年0.15%

基本承销额 无

---------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐