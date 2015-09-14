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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 14:51 BJT

台湾债市：指标券殖利率量缩收小升，FED会议前难脱狭幅整理格局

* 指标10年公债殖利率收微升
    * 美FED会议不确定因素，市场观望气氛浓成交萎缩
    * 料明日104/12期主要区间在1.19-1.22%

    路透台北9月14日 - 台湾指标10年公债104/12期 殖利率周一量缩收小升；
交易员表示，随台股震荡，促使短线多方出场，惟空方也不敢躁进，殖利率仅微幅走升。
    
    他们指出，美国联邦储备理事会(FED)本周稍后将开会，由于市场潜在此一不确定因素
，使交投趋谨慎，多空双方观望均相当浓厚，殖利率亦陷入狭幅整理走势，成交量跟着萎缩
。    
    
    〞今天殖利率上不太去，但也下不来，FED开会前大概都是这样。〞一位大型外商银行
交易员说。
    
    他表示，美国FED这次是否升息机率各占50%，料在会议结果出炉前，104/12期殖利率将
在1.20%附近狭幅整理。
    
    路透调查显示，有微弱多数的受访者坚持看法，预计FED本周将启动近10年来的首次加
息，即便市场模型暗示，对全球市场波动性和经济成长的担忧将推迟收紧货币政策的时间。
 
    
    台湾股市周一震荡近收平；加权股价指数 微收升0.02%或1.47点，报8,307.29点
。 
    
     交易员预估，明日104/12期殖利率区间暂看在1.19-1.22%。 
                             
      收盘价                 涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年    期别                 (基点)                                 (亿台币)
  期                                                               
  10  104/12                 +0.15       1.2025%   1.1921-1.2030%      72.50
   
    
    本周及下周余日全球重要经济事件和数据包括：
    
    9月15日(二)：台湾立法院新会期开议；意大利央行总裁维斯科和意大利经济部长帕多
安在意大利论坛发表讲话；日本央行公布利率决定；澳洲央行公布9月政策会议的会议记录
；美国9月纽约联储制造业指数；美国8月零售销售；美国8月工业生产。 

    9月16日(三)：美国8月经季节调整的消费者物价指数；全美9月住宅建筑商协会(NAHB)
房屋市场指数；美国7月整体资本净流动(亿美元)；经济合作暨发展组织(OECD)发布主要经
济体宏观经济关键指标的最新预估；美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的议息会
议；德国央行货币政策委员Andreas Dombret在EBS研讨会上发言；欧洲央行管理委员会和全
行委员会会议；丹麦央行发布季度货币政策回顾；澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)
发表讲话。
    
    9月17日(四)：美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定，而后发布政策声明；美
国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦召开有关利率的新闻发布会；美国8月建筑许可年
率(万户)；美国第二季经常帐收支(亿美元)；澳洲央行总裁史蒂文斯出席议会听证会；日本
央行总裁黑田东彦在证券公司年会上发言；瑞士央行货币政策评估。
    
    9月18日(五)：美国8月领先指标；西班牙央行总裁林德发表讲话。
    
         30      104/11                        2.1050
         20       104/7                      没有成交
         10       104/5                        1.2265
          5       104/9                      没有成交
          3       104/1                      没有成交
          2      104/10                      没有成交
 (完)      

 (记者 罗两莎 ；; 审校 杨淑祯)

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