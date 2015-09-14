台湾债市：指标券殖利率量缩收小升，FED会议前难脱狭幅整理格局

* 指标10年公债殖利率收微升 * 美FED会议不确定因素，市场观望气氛浓成交萎缩 * 料明日104/12期主要区间在1.19-1.22% 路透台北9月14日 - 台湾指标10年公债104/12期 殖利率周一量缩收小升； 交易员表示，随台股震荡，促使短线多方出场，惟空方也不敢躁进，殖利率仅微幅走升。 他们指出，美国联邦储备理事会(FED)本周稍后将开会，由于市场潜在此一不确定因素 ，使交投趋谨慎，多空双方观望均相当浓厚，殖利率亦陷入狭幅整理走势，成交量跟着萎缩 。 〞今天殖利率上不太去，但也下不来，FED开会前大概都是这样。〞一位大型外商银行 交易员说。 他表示，美国FED这次是否升息机率各占50%，料在会议结果出炉前，104/12期殖利率将 在1.20%附近狭幅整理。 路透调查显示，有微弱多数的受访者坚持看法，预计FED本周将启动近10年来的首次加 息，即便市场模型暗示，对全球市场波动性和经济成长的担忧将推迟收紧货币政策的时间。 台湾股市周一震荡近收平；加权股价指数 微收升0.02%或1.47点，报8,307.29点 。 交易员预估，明日104/12期殖利率区间暂看在1.19-1.22%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 104/12 +0.15 1.2025% 1.1921-1.2030% 72.50 本周及下周余日全球重要经济事件和数据包括： 9月15日(二)：台湾立法院新会期开议；意大利央行总裁维斯科和意大利经济部长帕多 安在意大利论坛发表讲话；日本央行公布利率决定；澳洲央行公布9月政策会议的会议记录 ；美国9月纽约联储制造业指数；美国8月零售销售；美国8月工业生产。 9月16日(三)：美国8月经季节调整的消费者物价指数；全美9月住宅建筑商协会(NAHB) 房屋市场指数；美国7月整体资本净流动(亿美元)；经济合作暨发展组织(OECD)发布主要经 济体宏观经济关键指标的最新预估；美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的议息会 议；德国央行货币政策委员Andreas Dombret在EBS研讨会上发言；欧洲央行管理委员会和全 行委员会会议；丹麦央行发布季度货币政策回顾；澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle) 发表讲话。 9月17日(四)：美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定，而后发布政策声明；美 国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦召开有关利率的新闻发布会；美国8月建筑许可年 率(万户)；美国第二季经常帐收支(亿美元)；澳洲央行总裁史蒂文斯出席议会听证会；日本 央行总裁黑田东彦在证券公司年会上发言；瑞士央行货币政策评估。 9月18日(五)：美国8月领先指标；西班牙央行总裁林德发表讲话。 30 104/11 2.1050 20 104/7 没有成交 10 104/5 1.2265 5 104/9 没有成交 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 罗两莎 ；; 审校 杨淑祯)