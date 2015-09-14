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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 11:08 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元对中国疲弱数据展现韧劲，关注美联储决定

交易员称，位于0.71美元上方的停止单被触发后，澳元获得动能。阻力位在0.7165美元，此为0.6892-0.7440这波走势的50%回档位。

澳元兑日圆 攀高至85.79日圆，自上周低位上涨4日圆。

即便是周末出炉的中国疲弱数据也未对投资者造成很大影响。

上周五数据显示，最近一周汇市投机客削减美元兑澳元和加元的净多头仓位 ，这支撑了澳元人气。

不过，在投资者等待美联储9月16-17日会议结果的时候，杠杆基金仍大量做空澳元。市场仍在揣测美联储届时是决定加息，还是选择在12月或明年初升息。

国内方面，焦点将放在周二对外公布的澳洲央行9月会议的会议记录上。之后澳洲央行将在周五发表半年度国会证词。

新西兰元兑美元 走高，从上周五尾盘的0.6320升至0.6333。本周将有大量数据出炉。

周四的国内生产总值(GDP)数据将是重头戏。其他事件包括周三的恒天然的乳品拍卖和经常帐数据。(完)

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(编译 李爽/王兴亚；审校 王丽鑫/于春红)

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