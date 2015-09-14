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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 11:25 BJT

台湾股市：盘中下跌，谨慎情绪令盘初涨幅回吐

路透台北9月14日 - 台湾股市周一小跌，对中国经济和市场的谨慎情绪令盘初涨幅回吐。

0309 GMT, 台股加权股价指数 跌0.1%至8,300.04点，上周五收涨0.5%，为一个月来高位。

电子类指数 涨0.2%，金融保险类指数 跌0.4%。

交投活跃的个股中，友达光电 持平，富邦金 跌0.8%。(完)

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