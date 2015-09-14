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亚洲 | 2015年 9月 15日 星期二 07:31 BJT

****主要国家经济指标预测--9月15日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

9月15日(二)

-- 韩国出口(较上年同期) 8月修正值 -- -14.7%

进口(较上年同期) -- -18.3%

贸易收支(亿美元) -- 顺差43

0130 澳洲新车销量 8月 -- -1.3%

0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 8月终值 +0.4% -0.4%

(较上年同期) +0.2% +0.2%

0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.2% -0.2%

(较上年同期) 持平 +0.1%

零售物价指数(RPI)(较前月) +0.3% -0.1%

(较上年同期) +0.9% +1.0%

扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.3% -0.1%

(较上年同期) +0.9% +1.1%

0830 英国未经季调生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 8月 -2.4% -0.9%

(较上年同期) -13.7% -12.4%

产出物价(较前月) -0.2% -0.1%

(较上年同期) -1.7% -1.6%

核心产出(较前月) 持平 +0.1%

(较上年同期) +0.2% +0.3%

0900 德国ZEW经济景气判断指数 9月 正18.4 正25

现况指数 正64.0 正65.7

0900 欧元区就业人口(较前季) 第二季 -- +0.1%

(较上年同期) -- +0.8%

0900 欧元区贸易收支(亿欧元，未经季节调整) 7月 -- 顺差264

1230 美国纽约联储制造业指数 9月 负0.75 负14.92

1230 美国零售销售(较前月) 8月 +0.3% +0.6%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% +0.4%

1315 美国工业生产(较前月) 8月 -0.2% +0.6%

产能利用率 77.8% 78.0%

制造业产出(较前月) -0.3% +0.8%

1400 美国企业库存(较前月) 7月 +0.1% +0.8%

2245 新西兰经常账(较前季)(亿新西兰元) 第二季 赤字15 盈余6.6

年度经常帐(亿新西兰元) 截至6月30日 赤字88 赤字86

附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

9月14日(一)

0430 日本工业生产(较前月) 7月修正值 -0.8% --

产能利用指数(较前月) 7月 -0.2% --

0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 8月 -0.7% --

(较上年同期) -6.8% --

0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月终值 +0.2% --

(较上年同期) +0.2% +0.2%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.1% 持平

(较上年同期) +0.4% +0.5%

0900 欧元区工业生产(较前月) 7月 +0.6% +0.3%

(较上年同期) +1.9% +0.6%

2330 日本路透短观制造业景气判断指数 9月 正9 --

(完)

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