主要国家经济指标预测--9月15日****

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
9月15日(二)
-- 韩国出口(较上年同期) 8月修正值 -- -14.7%
进口(较上年同期) -- -18.3%
贸易收支(亿美元) -- 顺差43
0130 澳洲新车销量 8月 -- -1.3%
0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 8月终值 +0.4% -0.4%
(较上年同期) +0.2% +0.2%
0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.2% -0.2%
(较上年同期) 持平 +0.1%
零售物价指数(RPI)(较前月) +0.3% -0.1%
(较上年同期) +0.9% +1.0%
扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.3% -0.1%
(较上年同期) +0.9% +1.1%
0830 英国未经季调生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 8月 -2.4% -0.9%
(较上年同期) -13.7% -12.4%
产出物价(较前月) -0.2% -0.1%
(较上年同期) -1.7% -1.6%
核心产出(较前月) 持平 +0.1%
(较上年同期) +0.2% +0.3%
0900 德国ZEW经济景气判断指数 9月 正18.4 正25
现况指数 正64.0 正65.7
0900 欧元区就业人口(较前季) 第二季 -- +0.1%
(较上年同期) -- +0.8%
0900 欧元区贸易收支(亿欧元，未经季节调整) 7月 -- 顺差264
1230 美国纽约联储制造业指数 9月 负0.75 负14.92
1230 美国零售销售(较前月) 8月 +0.3% +0.6%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% +0.4%
1315 美国工业生产(较前月) 8月 -0.2% +0.6%
产能利用率 77.8% 78.0%
制造业产出(较前月) -0.3% +0.8%
1400 美国企业库存(较前月) 7月 +0.1% +0.8%
2245 新西兰经常账(较前季)(亿新西兰元) 第二季 赤字15 盈余6.6
年度经常帐(亿新西兰元) 截至6月30日 赤字88 赤字86
附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
9月14日(一)
0430 日本工业生产(较前月) 7月修正值 -0.8% --
产能利用指数(较前月) 7月 -0.2% --
0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 8月 -0.7% --
(较上年同期) -6.8% --
0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月终值 +0.2% --
(较上年同期) +0.2% +0.2%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.1% 持平
(较上年同期) +0.4% +0.5%
0900 欧元区工业生产(较前月) 7月 +0.6% +0.3%
(较上年同期) +1.9% +0.6%
2330 日本路透短观制造业景气判断指数 9月 正9 --
(完)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同