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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 11:51 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元回吐稍早涨幅，因沪指跌幅超过3%

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    * 澳元/美元几乎尽数回吐稍早的涨幅，因中国股市跌幅超过3%。
    * 亚洲市场稍早的人气因多数股市上涨而获得激励。
    * 沪指下滑损及人气
    * 澳元支撑位在上周五所及的0.7035低点，若跌破将加剧下行压力。
(完)
    
      
      
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 (编译 孙茉莉; 审校 徐文焰)

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