《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(9月14日-18日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国经济：拥有巨大潜能，完全有条件长期保持中高速增长--国家主席

中国国家主席习近平表示，当前中国经济放缓是转变发展方式、调整经济结构同前期刺激政策消化期叠加的结果，中国经济仍然拥有巨大的潜能，完全有条件长期保持中高速增长。

--中国经济：扩大固定资产加速折旧优惠至汽车等四领域--国务院常务会议

中国国务院常务会议决定，扩大固定资产加速折旧优惠范围，以拉动有效投资、推进产业加快改造升级，预计实行该政策后今年将减税约50亿元人民币。

--中国投资：到2015年底中国对外投资总额料首次超越1万亿美元

2015年中国对外直接投资预计将首次超过1万亿美元，因国内经济放缓和中国企业国际化加强的背景下，越来越多的本土企业投资海外。商务部国际贸易谈判副代表张向晨周四表示，2014年中国对外直接投资总额升至稍低于8,830亿美元的水平。

--中美关系：中铁国际和XpressWest将组合资公司在美修建高铁

由数家中国铁路公司组成的财团与美国私企XpressWest已建立合作关系，将在美国修建一条高速铁路，此为中国出口高铁技术和进军高利润海外市场的最新一步。

--中国国企：国企改革指导意见出台，新一轮并购重组浪潮或将涌现

中国国务院发布国企改革指导意见，从总体要求到分类改革、完善现代企业制度和国资管理体制、发展混合所有制经济、强化监督防止国有资产流失等方面提出国企改革目标和举措。意见将国有企业分为商业类和公益类，并实行分类改革、分类发展、分类监管、分类定责、分类考核，推动国有企业同市场经济深入融合。

--中国数据：8月工业和投资均弱于预期，保增长政策有待全面发力

尽管中国官方对经济形势的最新定调是“形有波动，势仍看好”，但8月工业增速持续低位徘徊，投资增速创下近15年新低，再加上股市震荡冲击金融业增加值，都预示三季度经济增速破7%概率增大，保增长仍需全面发力 。

--中国财政：8月财政支出增速创四个月新高，收入增速续降后期压力仍大

受重点支出预算执行进度加快提振，中国8月全国一般公共预算支出同比劲增25.9%，创四个月新高；全国一般公共预算收入同比增速则续降至6.2%，财政部并预计今年后几个月财政收入增长压力仍然较大。

--中国经济：精准调控扩投资，第二批专项建设基金预计9月底前投放--发改委

在投资增速创15年新低之际，中国国家发展改革委周一表示，为精准调控扩投资，迅速投放专项建设基金支持重点领域建设，目前第一批专项建设基金已投放到位，第二批将于9月底前实现投放。

--中国经济：今年GDP增长7%有信心，因房地产和投资明显回升--发改委官员

面对中国今年能否如期实现7%经济增长目标的疑虑，中国国家发展改革委副主任连维良表示对此有信心，因房地产和投资都有明显回升，其仍是拉动GDP的主力。

--中国房地产：8月70个大中城市新建住宅售价同比降2.3%，环比涨0.3%

路透根据中国国家统计局公布数据测算，8月70个大中城市新建住宅销售价格同比降2.3%，为连续第12个月下跌，但跌幅连续第四个月收窄。

--中国数据：1-8月非金融对外直接投资同比增18.2%至743.4亿美元

中国商务部公布，1-8月非金融对外直接投资同比增长18.2%至4,734亿元人民币（折743.4亿美元），增速略低于前七个月的20.8%。

--中国能源：8月全社会用电量同比增长1.9%，创2月以来最高增速--能源局

中国国家能源局周二发布数据显示，8月全社会用电量5,124亿千瓦 时，同比增长1.9%，扭转7月下降1.3%的势头，且为2月以来最高增速。

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【金融】

--中国人事：外管局副局长李超调任证监会副主席，庄心一被免职

中国人力资源和社会保障部网站周二公告称，国务院任命国家外管局副局长李超为中国证监会副主席，同时免去证监会副主席庄心一的职务。

--中国金融：存准新规有望成货币政策新体温计，银行释放超储提高收益

中国央行周二起对商业银行实施平均法考核的存款准备金新规。业内人士认为，这将成为央行货币政策的新体温计，使其更为精准地使用总量及一揽子工具；而商业银行也因此获益，提高其流动性管理的灵活性，在资金出现缺口时平抑资金价格，释放超储增加收益。

--中国金融：保险业前八个月利润预计达2,391亿元，超去年全年--保监会

中国保监会副主席陈文辉透露，今年前八个月，中国保险业实现保费收入1.7万亿元人民币，同比增长19.8%，行业预计利润总额2,391亿元，同比增长117.6%，超过2014年全年。

--两岸金融：蚂蚁金服将参与国泰金旗下大陆产险增资并取得60%股权

台湾资产最大金控--国泰金控周一称，阿里巴巴旗下蚂蚁金服将参与旗下大陆产险增资12亿人民币，交易完成后总资本额增至20亿人民币，蚂蚁金服持股60%、国泰产险20%、 国泰人寿20%。此交易案待相关主管机关核准，预计将在今年下半年完成。

--中港个股：工商银行拟发行二级资本债券，规模将视市场情况等确定

为缓解资本吃紧的压力，中国商业银行纷纷通过多途径缓解资本压力，中国以市值计最大银行--中国工商银行周日晚间公布，计划发行二级资本债券。

--《路透基点特写》人民币贬值冲击贷款市场

中国企业开始减少美元借贷规模，显示中国上月意外安排人民币贬值的举措令以外币计价债务成为焦点。上周，香港天元锰业国际贸易有限公司的1.50亿美元贷款案进入一般银团阶段仅数天就暂时搁置。而民生金融租赁股份有限公司将一笔境内美元贷款规模至少削减了40%。

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【固定收益】

--中国金融：四季度起每周将发三个月贴现国债，以满足入SDR要求--消息

中国为争取人民币早日纳入SDR（特别提款权）正做出更多努力。三位消息人士周四透露，中国财政部拟于今年四季度开始每周发行一期三个月贴现国债，每期100亿元人民币，此举旨在为国外央行及类央行机构提供更多产品，以满足人民币加入SDR的要求。

--中国经济：鼓励企业发行外债，所募资金优先支持“一带一路”等项目--发改委

中国国家发改委日前下发通知，为应对经济下行压力，有效利用境外低成本资金，鼓励资信状况好、偿债能力强的企业发行外债，募集资金根据实际需要自主在境内外使用。

--《分析》中国央行净回笼逾千亿无碍资金平稳，经济承压宽松基调料坚定

随着人民币汇率走势趋于稳定，资金面扰动逐步减缓，中国央行公开市场逆回购顺势缩量操作，本周转为净回笼1,400亿元人民币。分析人士指出，短期流动性回归平稳偏宽局面，逆回购大量投放必要性降低，逾千亿资金回笼对市场影响亦相对有限。

--《财经洞察》中国企业境外发债“松绑”虚实间引争议

欲赴境外发债却被各式审批困扰的中国企业眼下略舒口气，因中国将取消企业发行外债的额度审批政策，然需“事前备案”等表述则让市场人士困惑不已。

--中国债市：二重集团称因被债权人申请重整，可能无法按期支付中票利息

中国第二重型机械集团公司公告称，因公司被债权人申请重整，可能将无法按期支付本年度中期票据利息，该期中票的付息日应为9月26日；而二重集团旗下的二重集团（德阳）重型装备股份有限公司亦公告称其发行的公司债“08二重债”本息存在无法按期支付的可能性。

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【外汇】

--中国外汇：当前人民币汇率已趋于稳定，不存在跨境资金大规模进出--外管局

中国国家外汇管理局官员称，在判断汇率走势、判断资本流动趋向时，应该回到理性范围，当前人民币汇率有稳定的基础并已经趋于稳定，也不存在跨境资金大规模的流进流出，藏汇于民步伐在加快。

--中国外汇：8月银行代客结汇售逆差8,070亿元，创2010年有记录来最大

中国国家外汇管理局公布数据显示，8月银行结售汇逆差2,745亿元人民币（等值 435亿美元），逆差数额较7月继续扩大。其中，银行代客结售汇逆差8,070亿元，创2010年有记录以来最大， 上月为逆差1,743亿元；银行自身结售汇顺差5,326亿元，上月为逆差912亿元。

--中国金融：8月外汇占款锐减凸显汇改后资金流出压力，降准仍有必要

中国央行公布8月金融机构外汇占款连续第二个月刷新1998年有数据以来单月最大降幅，且为7月降幅的近三倍，凸显人民币中间价汇改后，实体层面资本外流压力不减，央行仍有必要降准以维稳资金面。中国央行公布的数据显示，全口径下8月末金融机构外汇占款余额为281,844.44亿元，当月减少7,238亿元人民币。

--券商观点：估算中国央行8月动用1,200-1,300亿美元稳定汇市--招商证券

中国8月金融机构外汇占款连续第二个月刷新1998年有数据以来单月最大降幅。国内券商--招商证券首席宏观分析师谢亚轩发布最新报告测算，8月央行为稳定外汇市场而动用的外汇资产大约为1,200-1,300亿美元。

--中国外汇：7月减持304亿美元美国国债，创2013年末以来最大单月减幅

美国财政部最新数据显示，截止7月末中国持有美国国债12,408亿美元，较上月净减少304亿美元，创下2013年12月以来最大单月减幅，但仍保持着美国国债第一大持有国位置。

--中国央行：签署在阿根廷建立人民币清算安排合作备忘录

中国央行表示，已于近日与阿根廷中央银行签署了在阿根廷建立人民币清算安排的合作备忘录。央行周五宣布授权中国工商银行（阿根廷）股份有限公司担任阿根廷人民币业务清算行。

--路透调查：人民币空仓减少过半，新兴亚币悲观人气缓解

一项路透调查显示，过去两周市场对人民币进一步下跌的押注减少逾一半，因中国央行在上月意外安排人民币贬值后，继续采取干预措施稳定人民币汇率。

--中国央行：允许境外央行类机构进入银行间外汇市场，不需交风险准备金

中国央行称，将允许境外央行类机构直接进入中国银行间外汇市场，开展即期、远期、掉期和期权等外汇交易。境外央行类机构进行远期、掉期和期权等衍生品交易属于银行间市场交易，不属于银行柜台业务，境外央行类机构及其交易对手都不需要为此类交易交存外汇风险准备金。

--人民币汇率：8月实际与名义有效汇率双双回落，脱离历史新高--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，8月人民币实际与名义有效汇率指数双双回落，暂时脱离上月创下的历史新高。其中当月人民币实际有效汇率指数下跌0.61%至131.30，上月为环比涨1.6%；人民币名义有效汇率指数跌1.01%至126.17，上月环比为涨1.20%。

--离岸人民币：中银香港8月人民币存款不跌反升，因企业存款回升--报载

香港人民币市场经历了动荡的8月，“贬值慌”令不少客户沽出人民币换回港元让离岸人民币资金池受压，然中银香港人民币业务规划主管杨杰文表示，在企业存款回升带动下，离岸人民币总金额随时有增无减。

--《财经洞察》人民币易升难贬，汇率已趋平稳预示中间价改革成功

在市场剧烈波动及成交量迅速放大后，人民币汇率市场逐渐平静。这意味着，中间价形成机制改革这一突变因素的巨大影响正在消退，终于到了可以宣布改革成功的一刻。 ==========================================================================

【证券/行业】

--中国证券：划清信托产品账户清理范围，清理忌简单一断了之--证监会

中国证监会最新发布通知，要求证券公司在清理整顿时，仔细甄别、确认涉嫌场外配资的相关账户，并划定信托产品账户清理的范围，证券公司不要单方面解除合同、简单采取“一断了之”的方式。

--中国反腐：证监会主席助理张育军涉嫌严重违纪，正接受组织调查--中纪委

中国中纪委网站刊登消息称，证监会主席助理张育军涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

--路透专访：富时称中国干预措施或影响将A股纳入其新兴指数的时间

富时罗素的亚洲业务主管对路透表示，原计划用2-3年的时间将A股纳入其主要指标股指的期限可能会延长，因中国实施了一系列超常的干预措施，这影响了投资者的市场进入。

--中国企业：前三季中企全球股权募资1,131亿美元创五年新高--汤森路透

据汤森路透最新统计数据，今年以来，中国企业在全球股权资本市场（ECM）的募资总额达1,131亿美元，同比增长19.5%，这是2010年（1,149亿美元）以来的最高纪录。

--中国基金：分级基金规模较高峰期缩水逾七成，市场去杠杆近收尾--报载

中国证券报报导，近期中国股市大幅下挫导致分级基金规模较高峰期缩水逾七成，其中指数型分级基金的B份额规模较最高峰时缩水约80%。机构人士认为，分级基金规模的锐减表明市场风险已释放得比较充分，目前A股市场的整体杠杆水平已回到2014年末，去杠杆接近收尾。

--中国个股：上海梅林拟3.11亿新西兰元取得新西兰最大肉类加工企业50%股权

光明食品(集团)旗下上市公司上海梅林正广和股份有限公司周二公告，拟以3.11亿新西兰元(约12.5亿元人民币)的交易价格，取得新西兰第二大农业出口企业50%股权，以获得海外牛羊肉资源。

--中国个股：中铁股份和中铁二局筹划重大资产整合，股票今起停牌

中国国企改革浪潮之下，中铁股份有限公司和中铁二局股份有限公司周一同时公告，两公司之间正筹划重大资产重组，自今日起双双停牌。

--中港个股：中国远洋及中海发展称控股股东筹划重大事项，料涉资产重组