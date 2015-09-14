修正-《全球汇市》美元小幅下跌，美联储是否加息即将见分晓

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
(更正：内文倒数第四段删除赘字)
* 市场全神关注9月16-17日的美联储会议
* 市场摆脱周日公布令人失望的中国数据影响
* 消息人士认为日本央行本周会按兵不动
路透悉尼/新加坡9月14日 - 美元周一小幅下跌，投资者坚持离场观望，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)是否会进行近10年来首次加息即将见分晓。
欧元兑美元 小涨0.1%，报1.1350美元，保持了上周1.8%的涨幅。美元兑日圆 下跌0.1%至120.42日圆。
美元指数 跌0.1%至95.067。
即使周日公布令人失望的中国数据也未能搅动市场。中国8月份工业和投资数据均弱于预期，令中国第三季更有可能出现全球金融危机以来经济增幅首次低于7%的局面。
“周日公布疲软的中国工业增加值及固定资产投资数据，应制约澳元和新西兰元走势，但市场将目光投向即将召开的美联储会议，”澳新银行分析师在客户报告中称。
美联储9月16-17日将召开为期两天的会议，市场仍在揣测美联储会在此次会议，还是12月份、抑或明年初加息。
“可以说现在什么看法都有。显然这是这么多年来最受大家期待的一次美联储会议，”澳新银行分析师补充称。
最新数据显示，汇市投机客在9月8日止当周仍增持美元多仓，为约莫一个月来首见，显示或许部份市场人士仍押注美国会有所行动。
Brown Brothers Harriman驻东京外汇策略师Masashi Murata称，美联储对于利率前景的看法，将成为决定美元走势的决定性因素。
“比起美联储会或不会升息的问题，我认为更多焦点放在会后声明及叶伦的新闻发布会，”他表示，
本周美联储还将在政策会议后，公布联储官员最新的经济预测摘要报告，而且叶伦会在会议后召开新闻发布会。
Murata还表示，例如，即使美联储在本周升息，如果美联储决策者调降“点阵图”上对2016年利率适切步伐的看法，美元也可能承压。
日本央行将先于美联储，在9月14-15日举行政策会议，周二将公布会议决议。
尽管有人谈论日本央行可能扩大庞大的货币刺激措施，但熟悉央行想法的消息人士对路透表示，决策官员本周无意采取这样的行动。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1348 1.1339 0.08 -6.19 1.2097
美元/日圆 120.30 120.55 -0.21 0.70 119.68
欧元/日圆 136.52 136.66 -0.10 -5.99 144.78
美元/瑞郎 0.9681 0.9687 -0.06 -2.62 0.9941
英镑/美元 1.5443 1.5427 0.10 -0.83 1.5573
美元/加元 1.3247 1.3260 -0.10 14.02 1.1618
澳元/美元 0.7085 0.7087 -0.03 -13.26 0.8168
新西兰元/美元 0.6312 0.6310 0.03 -19.05 0.7797
澳元/日圆 85.230 85.400 -0.20 -12.79 97.750
新西兰元/日圆 75.930 76.140 -0.28 -18.79 93.310
英镑/日圆 185.78 185.90 -0.06 -0.03 186.38
澳元/新西兰元 1.1214 1.1193 0.19 7.12 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英/孙国玉/刘秀红/陈宗琦；审校 龚芳/李爽/蔡美珍)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同