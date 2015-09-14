版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 13:09 BJT

修正-《全球汇市》美元小幅下跌，美联储是否加息即将见分晓

(更正：内文倒数第四段删除赘字)

* 市场全神关注9月16-17日的美联储会议

* 市场摆脱周日公布令人失望的中国数据影响

* 消息人士认为日本央行本周会按兵不动

路透悉尼/新加坡9月14日 - 美元周一小幅下跌，投资者坚持离场观望，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)是否会进行近10年来首次加息即将见分晓。

欧元兑美元 小涨0.1%，报1.1350美元，保持了上周1.8%的涨幅。美元兑日圆 下跌0.1%至120.42日圆。

美元指数 跌0.1%至95.067。

即使周日公布令人失望的中国数据也未能搅动市场。中国8月份工业和投资数据均弱于预期，令中国第三季更有可能出现全球金融危机以来经济增幅首次低于7%的局面。

“周日公布疲软的中国工业增加值及固定资产投资数据，应制约澳元和新西兰元走势，但市场将目光投向即将召开的美联储会议，”澳新银行分析师在客户报告中称。

美联储9月16-17日将召开为期两天的会议，市场仍在揣测美联储会在此次会议，还是12月份、抑或明年初加息。

“可以说现在什么看法都有。显然这是这么多年来最受大家期待的一次美联储会议，”澳新银行分析师补充称。

最新数据显示，汇市投机客在9月8日止当周仍增持美元多仓，为约莫一个月来首见，显示或许部份市场人士仍押注美国会有所行动。

Brown Brothers Harriman驻东京外汇策略师Masashi Murata称，美联储对于利率前景的看法，将成为决定美元走势的决定性因素。

“比起美联储会或不会升息的问题，我认为更多焦点放在会后声明及叶伦的新闻发布会，”他表示，

本周美联储还将在政策会议后，公布联储官员最新的经济预测摘要报告，而且叶伦会在会议后召开新闻发布会。

Murata还表示，例如，即使美联储在本周升息，如果美联储决策者调降“点阵图”上对2016年利率适切步伐的看法，美元也可能承压。

日本央行将先于美联储，在9月14-15日举行政策会议，周二将公布会议决议。

尽管有人谈论日本央行可能扩大庞大的货币刺激措施，但熟悉央行想法的消息人士对路透表示，决策官员本周无意采取这样的行动。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1348 1.1339 0.08 -6.19 1.2097

美元/日圆 120.30 120.55 -0.21 0.70 119.68

欧元/日圆 136.52 136.66 -0.10 -5.99 144.78

美元/瑞郎 0.9681 0.9687 -0.06 -2.62 0.9941

英镑/美元 1.5443 1.5427 0.10 -0.83 1.5573

美元/加元 1.3247 1.3260 -0.10 14.02 1.1618

澳元/美元 0.7085 0.7087 -0.03 -13.26 0.8168

新西兰元/美元 0.6312 0.6310 0.03 -19.05 0.7797

澳元/日圆 85.230 85.400 -0.20 -12.79 97.750

新西兰元/日圆 75.930 76.140 -0.28 -18.79 93.310

英镑/日圆 185.78 185.90 -0.06 -0.03 186.38

澳元/新西兰元 1.1214 1.1193 0.19 7.12 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 汪红英/孙国玉/刘秀红/陈宗琦；审校 龚芳/李爽/蔡美珍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐