版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 12:08 BJT

韩国金融市场：韩股因外资抛售走势蹒跚，韩元上涨

0218 GMT 上日收市价

----------------------------------------------------

韩元/美元 1,180.8 1,184.5

日圆/韩元 9.7975/8057 9.8043

韩国公债期货 * 109.61 109.64

韩国综合股价指数 1,931.06 1,941.37

----------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 孙茉莉/徐文焰；审校 于春红/张明钧/王丽鑫)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐