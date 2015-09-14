中国汇市：人民币早盘随中间价小涨，短期汇率料围绕6.37元横向波动

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
* 人民币早盘随中间价小涨，汇市波动有所收窄
* 市场渐趋理性，成交回归清淡
* 两地价格同向同幅度波动，价差维持300点子左右
* 人民币或围绕6.37元做横向震荡，等待美联储政策落地
路透上海9月14日 - 人民币兑美元即期 周一早盘随中间价小升，离岸与在岸汇率波动均收窄，理性渐占上风。交易员表示，随着各项措施逐渐生效，市场交投回归清淡，半日成交已不足百亿美元；短期人民币或围绕6.37元做横向震荡，等待本周美联储议息会议最终落锤。
他们并指出，离岸CNH 早盘波动区间较上周五收窄，两地汇价波动幅度与方向较为一致，价差维持在300点子左右，套利空间有限；美元/人民币隐含波动率 小幅回落，显示人民币贬值预期有所缓解。
“两地波动蛮同步的，在岸这边购汇还是有，上头（央行）也还需要大行不时出来压一下，还得看央行的意图吧，暂时看不出方向。”一中资行交易员表示。
北京时间11:58，中国人民币兑美元 即期报6.3711，上日收报6.375元。今日人民币兑美元中间价 报6.3709元，上日中间价为6.3719元。人民币兑美元即期早盘成交量 为84亿美元，较上日半日68亿美元增加超两成，但较之前动辄200亿美元的半日成交而言，显得非常清淡。
全球汇市方面，美元周一小幅下跌，投资者坚持离场观望，因美联储是否会进行近十年来首次加息即将见分晓。澳元和新西兰元小幅上扬，对中国又一波令人失望的数据展现韧性。
中国外汇交易中心周一更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3697。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.583元, 上日尾盘为6.589元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.404/6.4045元, 上一交易日尾盘报6.4085元。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同