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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 12:25 BJT

《中国金融债发行日程表》--9月14日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限       票面利率      债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)     或参考收益率
 =============================================================================
 *国开行         30            1         周二招标     固息增发债    9/16-9/17
                 30            3                      固息增发债    9/16-9/17
                 40            5                      固息增发债   
                 40            7                      固息增发债  
                 90           10                      固息增发债    
                    (2015第15、17、13、16和18期增发债)
 *进出口行       40            1         周四招标     固息增发债    9/17-9/21
                 40           10                      固息增发债
                      (2015第11期和第14期增发债)     
 *进出口行       40            3        *3.3370%      固息增发债    9/10-9/14
                 40           10        *3.87%        固息金融债
                      (2015第12期增发债和第14期新发债)        
  中央汇金公司  130            3         *3.32%       固息金融债    9/11-9/15 
                130            5         *3.55%       固息金融债
                 40           10         *3.78%       固息金融债 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      9/25 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      10/12 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      10/26 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      11/4 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      11/20
                     
  注: *表示新增。(完)
    
   如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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