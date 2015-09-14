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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 12:49 BJT

更新版 1-日本热股：电信类股重挫，因首相要求降低手机资费

路透东京9月14日 - 投资者周一表示，日本电信运营商类股周一下跌，因政府之前要求电信企业降低手机资费以刺激消费，市场担心相关企业利润可能会受到打击。

在周五一场政府高层会议上，日本首相安倍晋三敦促日本总务大臣高市早苗考虑降低手机通话费率。

NTT Docomo 股价午市盘初大跌9.4%至229.5日圆(1.91美元)，软银 股价跌5.4%，KDDI 股价下跌6.6%。

“安倍的要求将导致电信运营商展开激烈竞争，”Myojo Asset Management的执行长Makoto Kikuchi说。他还说，市场原本将电信股视为安全的押注，现在正在重新考虑这一看法。

“在对中国经济放缓和美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能升息的担忧导致市场震荡之际，电信类股被视为抗跌股，因此人们目前正在获利了结，”Kikuchi说。

NTT Docomo的发言人说，该公司一直在努力降低包括高速互联网和手机用户的服务资费。

KDDI未予置评，软银则表示，公司“一直在更新定价方案以保持竞争力”，而且会继续如此。(完) (编译 汪红英；审校 张明钧)

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