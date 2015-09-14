中国货币市场：资金面稳中偏宽，存准新规暂未掀波澜但提振预期

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海9月14日 - 中国银行间市场周一早盘主要回购利率 稳中变化不大。交易员表示，大行供给稳定充裕，资金面仍保持较为宽松局面，央行存款准备金考核新规尚未开始实施，暂未对流动性产生影响，不过一定程度提振未来资金预期。
他们并指出，同时央行SLF网上提供申请功能，继续为资金面波动保驾护航提供便利，预计未来流动性将更趋于平缓。
“(资金)还是和之前差不多，较为宽松，大行均正常平衡供给，”上海一银行交易员称，“准备金考核调整并没感觉有什么影响，估计大家都在等细则，再说具体文件还没完全吃透”。
她谈到，即便是明日开始实施，影响肯定也没有这么快，机构不会贸然降低超储，只是中长期来看，应该会加大部分银行融出资金的意愿，毕竟可以低于法定存款准备金率1个百分点以内，还是会有一定资金释放出来的。
央行上周五表示，自9月15日起改革存款准备金考核制度，由现行的时点法改为平均法考核，分析人士认为，短期资金面状况不会因该规则变化出现较大改变，长期而言资金面波动会降低，从而减少银行超储率。
华北一银行交易员表示，对于小行和农信等机构而言，存准考核调整影响不会明显，但是大行的备付资金量较大，一个百分点的调整既可以为市场提供很多资金；同时结合今日的SLF可以网上申请，足以说明央行保持流动性宽松的态度不会变。
“央行就是想着法子为放钱提供便利呗，反正不用担心资金收紧吧，”他称。
全国银行间同业拆借中心周一公告，将于今日起向符合条件的本币市场成员，提供常备借贷便利(SLF)申请相关功能，以提高操作效率；城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行和农村信用联社自系统功能上线即具有SLF申请权限。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:29 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.8695 1.8753 -0.58
七天 2.3512 2.3496 +0.16
14天 2.5516 2.5859 -3.43
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 1.3800 0.6800 +70.00
七天 1.7000 1.2100 +49.00
14天 1.5150 1.1000 +41.50
回购定盘利率
其中:隔夜 1.8700 1.8700 +0.00
七天 2.3600 2.3500 +1.00
14天 2.5700 2.6700 -10.00
Shibor
其中:隔夜 1.8990 1.9001 -0.11
七天 2.3940 2.4030 -0.90
三个月 3.1060 3.0970 +0.90
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同