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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 12:37 BJT

中国货币市场：资金面稳中偏宽，存准新规暂未掀波澜但提振预期

路透上海9月14日 - 中国银行间市场周一早盘主要回购利率 稳中变化不大。交易员表示，大行供给稳定充裕，资金面仍保持较为宽松局面，央行存款准备金考核新规尚未开始实施，暂未对流动性产生影响，不过一定程度提振未来资金预期。

他们并指出，同时央行SLF网上提供申请功能，继续为资金面波动保驾护航提供便利，预计未来流动性将更趋于平缓。

“(资金)还是和之前差不多，较为宽松，大行均正常平衡供给，”上海一银行交易员称，“准备金考核调整并没感觉有什么影响，估计大家都在等细则，再说具体文件还没完全吃透”。

她谈到，即便是明日开始实施，影响肯定也没有这么快，机构不会贸然降低超储，只是中长期来看，应该会加大部分银行融出资金的意愿，毕竟可以低于法定存款准备金率1个百分点以内，还是会有一定资金释放出来的。

央行上周五表示，自9月15日起改革存款准备金考核制度，由现行的时点法改为平均法考核，分析人士认为，短期资金面状况不会因该规则变化出现较大改变，长期而言资金面波动会降低，从而减少银行超储率。

华北一银行交易员表示，对于小行和农信等机构而言，存准考核调整影响不会明显，但是大行的备付资金量较大，一个百分点的调整既可以为市场提供很多资金；同时结合今日的SLF可以网上申请，足以说明央行保持流动性宽松的态度不会变。

“央行就是想着法子为放钱提供便利呗，反正不用担心资金收紧吧，”他称。

全国银行间同业拆借中心周一公告，将于今日起向符合条件的本币市场成员，提供常备借贷便利(SLF)申请相关功能，以提高操作效率；城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行和农村信用联社自系统功能上线即具有SLF申请权限。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:29 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.8695 1.8753 -0.58

七天 2.3512 2.3496 +0.16

14天 2.5516 2.5859 -3.43

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.3800 0.6800 +70.00

七天 1.7000 1.2100 +49.00

14天 1.5150 1.1000 +41.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.8700 1.8700 +0.00

七天 2.3600 2.3500 +1.00

14天 2.5700 2.6700 -10.00

Shibor

其中:隔夜 1.8990 1.9001 -0.11

七天 2.3940 2.4030 -0.90

三个月 3.1060 3.0970 +0.90

-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)

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