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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 12:51 BJT

香港个股：花样年子公司拟发行最多30亿元境内公司债，询价利率5.3-7%

路透香港9月14日 - 中国房地产商--花样年控股 周一宣布，拟在中国公开发行不超过30亿元人民币的五年期境内公司债券，票面利率询价区间为5.3-7%。

公司的声明称，其全资附属公司花样年集团（中国）有限公司（发行人）已获中国证监会批准发行最多30亿元公司债，发行人计划基础发行本金额10亿元且附有权利超额配发额外本金额不超过20亿元的境内债券。

债券为期五年，于第三年末发行人有权选择上调票面利率，而投资者有权回售境内债券。

联合信用评级给予发行人及该境内债券＂AA＂评级，发行人拟将发债所得款项偿还金融机构的贷款及补充一般营运资金。

招商证券及中国国际金融将担任本次发行的联席主承销商。境内债券拟于上海证券交易所上市。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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