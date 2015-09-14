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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 13:21 BJT

印尼金属：2015年锡矿出口料将降至7万吨--贸易部官员

路透雅加达9月14日 - 印尼贸易部的一位官员周一表示，2015年印尼锡出口料将减少至约7万吨。

“我确定2016年将会出现反弹，因为根据世界银行，需求和经济料将有所改善，”金属暨工业产品出口主管Dedi Sumedi对记者表示。

印尼政府5月曾表示，预期今年金属出口将会下滑，受累于倾向于停止非法采矿的规定。

印尼是全球最大的精炼锡出口国。(完) (编译 戴素萍 审校 白云)

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