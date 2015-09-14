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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 13:37 BJT

日本个股：东芝将公布首季营业亏损逾100亿日圆--日经

路透东京9月14日 - 日经新闻报导称，东芝 将公布4-6月营业亏损逾100亿日圆(8,300万美元)，受挫于消费性电子业务疲软。

日经称，东芝上次公布第一季亏损是在三年前，去年第一季录得营业利润476亿日圆。

东芝今年稍早披露过去获利浮报，该公司将于周一公布已推迟的4-6月财报。(完) (编译 戴素萍 审校 王兴亚)

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