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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 14:00 BJT

国际油市：油价因需求不振下滑，但美国活跃钻机数量减少提供支撑

国际能源署(IEA)周五表示，低油价将迫使美国在内的非石油输出国组织(OPEC)产油国明年原油产量降幅创逾二十年来最大，重新平衡供应过剩的油市。

然数家银行表示，近期前景仍疲弱。

“未来几个月供需情况看来都较不利...在美国以外，石油基本面看来呈现季节性走弱，”摩根士丹利周一表示。其并称，2015年下半年可能会有浮式储油。

麦格理则指出，8月全球汽车销售下滑正在拖累需求。

科威特将10月对亚洲出口原油的官方售价(OSP)较9月每桶下调0.60美元，较阿曼/杜拜原油每桶贴水1.95美元，部份原因是供过于求及为了扞卫市场份额。

OPEC将在周一稍后公布月报。

Jefferies银行表示，“我们将2015年布兰特油价预估下调9%至每桶54美元，明后年则分别调降10%和6%至每桶61美元和73美元。”

交易商将关注美联储本周三开始的两日政策会议。

如果升息的话，分析师预期油价将会下跌，因为对非美元国家来说，进口价格升高将会打击需求。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 白云/戴素萍 审校 张若琪/王兴亚)

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