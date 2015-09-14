《路透晚报》--9月14日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国国企：国企改革指导意见出台，新一轮并购重组浪潮或将涌现

中国国务院周日发布国企改革指导意见，从总体要求到分类改革、完善现代企业制度和国资管理体制、发展混合所有制经济、强化监督防止国有资产流失等方面提出国企改革目标和举措。意见将国有企业分为商业类和公益类，并实行分类改革、分类发展、分类监管、分类定责、分类考核，推动国有企业同市场经济深入融合。

--中国数据：8月工业和投资均弱于预期，保增长政策有待全面发力

尽管中国官方对经济形势的最新定调是“形有波动，势仍看好”，但8月工业增速持续低位徘徊，投资增速创下近15年新低，再加上股市震荡冲击金融业增加值，都预示三季度经济增速破7%概率增大，保增长仍需全面发力 。

--《财经洞察》过于强调意识形态的中国国企改革方案略显诚意不足

作为中国本届政府改革重头戏，国有企业改革顶层方案终于落地。方案虽不乏国企分类等诸多亮点，但作为国企大管家的国资委，在解读时过于强调意识形态和强化做大做强国企内容，则不免令人质疑：在此前提下发展混合所有制经济，对吸引社会资本又有多少诚意呢？

--香港房地产：住宅供应增且经济前景欠明朗，有意置业者应更留神--官员

随着香港政府过去几年积极增加土地供应，发展局局长陈茂波指出，本港新住宅单位供应正逐步增加，且有近七成是中小型单位；鉴于现时本港以至全球经济前景似乎变得更不明朗，有意置业的巿民应当倍加留神，小心衡量风险。

--投行观点：中金下调中国三、四季GDP增速至6.5%和6.6%，悲观情绪上升

中国知名投行--中金公司周一发布报告，将今年三季度GDP(国内生产总值)同比增速预测从之前的7.0%下调至6.5%，四季度预测从7.2%下调至6.6%，并将2016全年GDP预测从7.5%下调至6.6%，显示其对增长、特别是今年下半年和明年上半年的增长较之前悲观。

【金融】

--中港个股：工商银行拟发行二级资本债券，规模将视市场情况等确定

为缓解资本吃紧的压力，中国商业银行纷纷通过多途径缓解资本压力，中国以市值计最大银行--中国工商银行周日晚间公布，计划发行二级资本债券。

--《路透基点特写》人民币贬值冲击贷款市场

中国企业开始减少美元借贷规模，显示中国上月意外安排人民币贬值的举措令以外币计价债务成为焦点。上周，香港天元锰业国际贸易有限公司的1.50亿美元贷款案进入一般银团阶段仅数天就暂时搁置。而民生金融租赁股份有限公司将一笔境内美元贷款规模至少削减了40%。

--中国资管：上周银行理财产品发行量892款，债券和货币市场类产品占比逾七成

中国西南财经大学与普益财富发布的银行理财周报显示，上周（9月05日-9月11日）74家银行共发行了892款理财产品，发行银行数较上期增加13家，产品发行量增加319款。其中债券和货币市场类产品占比从4成迅速升逾7成。上周平均收益率下降2个基点至4.63%，其中外资银行收益率大幅上升近2个百分点赶上中资银行。

--中国资管：上周集合信托产品平均收益率回落，基础设施产品回升至三成

中国西南财经大学与普益财富发布的银行理财周报显示，上周（9月05日-9月11日）共有19家信托公司发行了38款集合信托产品，发行数量环比增加15款。各期限平均最高预期收益率小幅回落。从资金运用领域来看，基础设施领域产品数量回升至三成，工商企业领域数量也升至三成。

【固定收益】

--中国债市：同业拆借中心今起提供SLF申请相关功能，以提高操作效率

全国银行间同业拆借中心周一公告，将于今日起向符合条件的本币市场成员，提供常备借贷便利(SLF)申请相关功能，以提高操作效率。

--中国债市动态：现券收益率小降，经济不佳后市谨慎看多

中国银行间债市周一早盘现券收益率小幅下行，利率互换则较上周五盘后交易时段略有上涨，但仍低于存款准备金率考核新规出台前位置。

--中国货币市场：资金面稳中偏宽，存准新规暂未掀波澜但提振预期

中国银行间市场周一早盘主要回购利率稳中变化不大。交易员表示，大行供给稳定充裕，资金面仍保持较为宽松局面，央行存款准备金考核新规尚未开始实施，暂未对流动性产生影响，不过一定程度提振未来资金预期。

--新债招标：中国两年期续发国债中标收益率2.6457%--业内人士

业内人士周一透露，中国财政部上午招标的260亿元人民币两年期续发国债，中标收益率为2.6457%，边际中标收益率为2.7415%，投标倍数1.51倍。

--新债招标：中国山东四期一般地方债利率较下限上浮25-26个bp--业内人士

业内人士周一透露，中国山东省上午招标的三至10年四期一般地方债，中标利率分别为3.24%、3.44%、3.61%和3.60%，其中三年和七年期较下限上浮26个bp(基点)，五年和10年上浮25个bp。之后招标的四期专项地方债利率较下限上浮24-25个bp。

【外汇】

--中国金融：8月外汇占款锐减7,238亿元人民币，再创单月最大降幅记录

中国央行周一公布，8月金融机构外汇占款减少7,238亿元人民币，连续第二个月刷新1998年有数据以来单月最大降幅，且为7月降幅的近三倍。

--中国汇市：人民币早盘随中间价小涨，短期汇率料围绕6.37元横向波动

人民币兑美元即期周一早盘随中间价小升，离岸与在岸汇率波动均收窄，理性渐占上风。交易员表示，随着各项措施逐渐生效，市场交投回归清淡，半日成交已不足百亿美元；短期人民币或围绕6.37元做横向震荡，等待本周美联储议息会议最终落锤。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指放量收挫2.7%，多重因素叠加冲击大盘中小板块领跌

中国股市沪综指周一放量收挫2.7%，不佳经济数据、国企改革意见出台等多重因素冲击大盘，中小板块整体大跌冲抵银行等权重股护盘努力。分析师称，目前市场筑底仍不充分，上周缩量反弹未能有效改善市场情绪，大盘再度出现较大力度下跌。

--中国个股：中铁股份和中铁二局筹划重大资产整合，股票今起停牌

中国国企改革浪潮之下，中铁股份有限公司和中铁二局股份有限公司周一同时公告，两公司之间正筹划重大资产重组，自今日起双双停牌。

--香港个股：国泰君安国际称有意回购最多10%已发行股份，因股价被低估