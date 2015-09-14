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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 14:29 BJT

新兴汇市：多数亚币小涨，围绕美联储本周会议的谨慎情绪加重

坡元上涨，新加坡执政党在周五的大选中轻松击退反对派的挑战取得大胜，并进一步增加其在议会的席位。

巴克莱在研究报告中表示，“鉴于政府在国会中所占的席次超过93%，2015年的大选结果对该国中期政策及战略投资者对新加坡的人气来说都是好兆头。”

坡元回吐稍早升幅，因投资者在坡元兑美元走升至逾1.4100时反手卖出，因忧心当地经济放缓。

马币兑美元上涨0.6%，之后有消息称政府将有振兴经济的举措。

但由于油价下跌，马币回吐大多数的稍早升幅，突显出对马国出口的担忧。马来西亚是液化天然气和棕榈油的主要供应国。

马来西亚总理纳吉布宣布一政府股票投资公司将获得200亿马币来支撑当地股市，但汇市和债市投资人不为所动。

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 120.25 120.57 +0.27 -0.49 119.66

坡元 1.4100 1.4132 +0.23 -5.96 1.3260

台币 32.553 32.710 +0.48 -2.57 31.718

韩元 1182.39 1184.50 +0.18 -7.03 1099.30

泰铢 36.02 36.10 +0.22 -8.66 32.90

菲律宾披索 46.78 46.89 +0.24 -4.40 44.72

印尼卢比 14330.00 14325.00 -0.03 -13.61 12380.00

印度卢比 66.37 66.54 +0.26 -5.03 63.03

马币 4.3180 4.3175 -0.01 -19.03 3.4965

人民币 6.3672 6.3750 +0.12 -2.56 6.2040

(完)

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