新兴汇市：多数亚币小涨，围绕美联储本周会议的谨慎情绪加重

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
坡元上涨，新加坡执政党在周五的大选中轻松击退反对派的挑战取得大胜，并进一步增加其在议会的席位。
巴克莱在研究报告中表示，“鉴于政府在国会中所占的席次超过93%，2015年的大选结果对该国中期政策及战略投资者对新加坡的人气来说都是好兆头。”
坡元回吐稍早升幅，因投资者在坡元兑美元走升至逾1.4100时反手卖出，因忧心当地经济放缓。
马币兑美元上涨0.6%，之后有消息称政府将有振兴经济的举措。
但由于油价下跌，马币回吐大多数的稍早升幅，突显出对马国出口的担忧。马来西亚是液化天然气和棕榈油的主要供应国。
马来西亚总理纳吉布宣布一政府股票投资公司将获得200亿马币来支撑当地股市，但汇市和债市投资人不为所动。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 120.25 120.57 +0.27 -0.49 119.66
坡元 1.4100 1.4132 +0.23 -5.96 1.3260
台币 32.553 32.710 +0.48 -2.57 31.718
韩元 1182.39 1184.50 +0.18 -7.03 1099.30
泰铢 36.02 36.10 +0.22 -8.66 32.90
菲律宾披索 46.78 46.89 +0.24 -4.40 44.72
印尼卢比 14330.00 14325.00 -0.03 -13.61 12380.00
印度卢比 66.37 66.54 +0.26 -5.03 63.03
马币 4.3180 4.3175 -0.01 -19.03 3.4965
人民币 6.3672 6.3750 +0.12 -2.56 6.2040
(完)
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全部现汇报价 (编译 高琦/汪红英/戴素萍 审校 白云/王兴亚/于春红)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同