版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 14:32 BJT

标题新闻：任天堂称将晋升常务董事君岛达己担任社长，接替今年7月去世的岩田聪

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐