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债券 | 2015年 9月 14日 星期一 14:32 BJT

《汇市简讯》欧元/美元看似对美联储会议抱持中性立场

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    * 多国股市再掀波澜，中国股市重挫3.4%，但欧元/美元未受影响
    * 亚洲时段多在1.1330-60，在近期高点附近有买气，对日线交易人
士而言是一个做多讯号
    * 利差小幅下滑支撑欧元/美元买气；两年期美国公债与德国公债间
利差报93.8个基点
    * 投机客仍做空欧元，但远低于近期的平均水准 
    * 对于许多交易商而言，欧元/美元已经进入中期的1.08-1.15波动区
间
    * 以此观点来看，在重大风险事件来临前，目前汇价略高于中性水准
(完)
   
      
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 (编译 张明钧; 审校 高琦)

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