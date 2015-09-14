台湾股市：震荡近收平，量缩整理观望美联储利率决议

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透台北9月14日 - 台湾股市周一震荡近收平。分析师表示，全球市场屏息以待本周美联储利率决策出炉，台股今日持续量缩横盘窄幅整理，短线仰赖美国苹果 概念股撑盘，主交投料暂在月线至季线间游走。
台湾加权股价指数 微收升0.02%或1.47点，报8,307.29点；今日成交初值 为763.55亿台币，上交易日修正后为806.62亿。
元大投顾市场研究部经理薛舜日指出，预期在本周美联储升息决策变数厘清后，台股可望利空出尽，有机会反弹靠向季线，短线因应周三(16日)台指期结算及政府基金持续锁定大型权值股进场，看好较具业绩支撑的苹果概念股有望扮演撑盘角色，像是大立光 、可成 今日分别收高3%、2%。
〞今天量少，(政府)比较好控盘。〞他说，并预估短线指数主交投落在月线8,007点至季线8,590点间。
至于两岸银行监理平台会议今日下午在南投登场，他则称，今日金融保险类指数 未反应此利多反向收跌，主因两岸服务贸易协议仍卡关立法院，中国并未给予台湾金融业特别的优惠，反而是反应近期全球股汇市震荡令金融股未实现收益面临缩水及今年获利高峰已过等负面消息。
此外，德盛安联中华新思路基金经理人许廷全表示，台股近一周上涨逾300点，从技术面来看，除了日KD高档翻多出现强势钝化，5日RSI也来到相对高点，凸显这一波快速修正后急弹的多方力道不弱。
他也指出，从筹码变化来看，外资至上周五于现货市场的买超缩小，连续两日买超后转为卖超，期货多单也逐渐退场，显示随着美国FOMC会议即将召开，市场的观望态度日趋明显，尤其在基本面仍未见到大幅好转的迹象，量能不易放大。
本地时间14:23，主要亚股跌多涨少，MSCI亚太明晟指数 涨0.08%，但中国股市沪综指 走跌4.45%、港股也跌0.14%。(完)
美国股市 .NCN 标准普尔主要分类指数 0#.GSPMAJOR
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美股业绩公布日程 US/RESFCN 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN
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法股CAC-40指数 .FCHI 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同