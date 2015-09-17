人民币汇率：8月实际与名义有效汇率双双回落，脱离历史新高--BIS

路透上海9月17日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，8月人民币实际与名义有效汇率指数双双回落，暂时脱离上月创下的历史新高。其中当月人民币实际有效汇率指数下跌0.61%至131.30，上月为环比涨1.6%；人民币名义有效汇率指数跌1.01%至126.17，上月环比为涨1.20%。

数据并显示，1-8月累计人民币实际有效汇率涨3.92%，名义有效汇率涨3.82%；同期人民币兑美元即期汇率 则下跌2.70%，人民币中间价 跌4.23%，其中绝大部分跌幅都来自8月当月。

中国海关此前公布，8月美元计价出口同比下降5.5%，进口同比降13.8%；当月贸易顺差602.36亿美元。 分析人士指出，人民币当前的贬值幅度不足以提振出口，当然由于贸易顺差是衰退式上升，短期内不会对人民币有强支撑。

为改变人民币盯住美元导致人民币有效汇率持续走高而继续恶化对外贸易条件，中国央行8月11日宣布对人民币汇率中间价报价进行改革，并一次性贬值近2%。

8月美元指数 下跌1.56%，上月则涨1.94%。另外8月人民币兑欧元 贬值4.60%，上月为升值1.89%；兑日圆 亦贬值4.73%，上月为升值1.61%。而同期人民币兑美元即期汇率贬值2.61%，7月则仅微跌0.14%。

根据BIS数据，人民币实际和名义有效汇率于2014年6月开始重新企稳回升，在连升九个月之后在2015年4月转为连续两个月调整，6月再度企稳反弹，并在7月创出历史新高。

2014年人民币实际和名义有效汇率涨幅均较2013年放缓至6.4%；2013年两者分别升值7.9%和7.2%，较2012年的2.2%和1.7%明显提升。

BIS的有效汇率指数是基于2008-2010年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧圆、美元和日圆分列前三位。(完)

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