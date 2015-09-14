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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 14:47 BJT

印度数据：8月趸售物价较上年同期下挫4.95%，因燃料成本大跌

路透新德里9月14日 - 印度政府周一公布的数据显示，该国8月趸售(批发)物价连续第10个月下降，同比下滑4.95%，主要是因燃料成本大跌。

路透调查的分析师此前预计8月同比下降4.40%；7月则为下挫4.05%。

8月燃料批发价格较上年同期重挫16.50%，食品价格下跌1.13%。(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

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