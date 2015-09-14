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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 14:52 BJT

日本债市：公债价格下跌，此前日本央行未进行买债操作

交投较为缓慢，因日本央行周一开启为期两天的政策会议。市场广泛预期该央行将按兵不动，但也有一些市场参与者认为，存在一小部分进一步放松政策的可能性。

五年期公债收益率 升1.0个基点至0.065%

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.010%

五年期公债 0.065% +1.0 0.055%

10年期公债 0.360% +1.5 0.345%

20年期公债 1.120% +0.5 1.115%

30年期公债 1.420% +0.5 1.415%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.03 -0.09 148.12

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞/刘秀红；审校 于春红/王洋)

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