台湾汇市：台币实质交易大致持平，交易不兴等待美联储的会议结果

* 台币实质交易区间略同上日，观望美国议息结果 * 进口商及政府基金买入美元 * 明日台币实质交易区间暂看32.480-32.530 路透台北9月14日 - 台币兑美元 周一收盘小贬，但实质交易较上日差距不大。汇银人士表示，美 国联邦储备理事会(FED)将于本周宣布议息结果，此变数在前令市场审慎气氛弥漫，成交不兴。今日进口商相 对积极进场，尾盘央行也疑似促贬台币，令台币收盘微贬。 交易人士表示，进口商及政府基金盘中进场买美元，至于外资的方向不明，出口商则在台币贬破32.500以 上有少量美元卖压出笼。整体而言盘面多呈实质交易，重押部位的交易并不多。 〞今天市场量小一点，大家没有什么方向，〞一位大型商银交易员说。 交易员表示，上午台币随着亚币走势较为强劲，不过午后因市场认为美国升息机率仍颇高，韩元兑美元K RW=KFTC的升幅缩减，午后台币的走势趋软。 韩元兑美元 回吐涨幅，收盘微涨0.1%至1,183.1，主要受外资卖超韩股的拖累。 另外一家小型商银的交易人士表示，市场交易意愿不高，目前多在等待美联储的会议结果，估计台币的交 易价位可能会先在32.5左右游走并等待美国议息会议后，美元走出新方向。 美国联邦储备理事会16-17日将召开议息会议，本地时间18日凌晨得知结果，这项令全球金融市场惴惴不 安的变数即将尘埃落定。 路透调查显示，有微弱多数的受访者坚持看法，预计FED本周将启动近10年来的首次加 息，即便市场模型 暗示，对全球市场波动性和经济成长的担忧将推迟收紧货币政策的时间。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币换汇点由小幅折价转为溢价。一个月 美元/台币远汇 尾盘报32.530/32.570，上日收在32.440。 台湾股市周一收在平盘附近。台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股转为买超12.83亿台币，转卖 为买。 今日台币实质交易区间在32.464-32.544，上日交易区间在32.366-32.539。他们预估，明日台币实质交易 区间暂看32.480-32.530。 本周国际重要经济数据和事件： 9/14(一)：欧洲央行管理委员会委员诺亚在法国央行基金会创建20周年庆祝会上致开幕词；日本央行举行 货币政策会议。 9/15(二)：台湾立法院新会期开议；日本央行公布利率决定；澳洲央行公布9月政策会议的会议记录。美 国9月纽约联储制造业指数；美国8月零售销售；美国8月工业生产。 9/16(三)：美国8月经季节调整的消费者物价指数；全美9月住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数。美国7 月整体资本净流动(亿美元)；经济合作暨发展组织(OECD)发布主要经济体宏观经济关键指标的最新预估；美国 联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的议息会议；德国央行货币政策委员Andreas Dombret在EBS研讨会上 发言；欧洲央行管理委员会和全行委员会会议；丹麦央行发布季度货币政策回顾；澳洲央行助理总裁德贝尔(G uy Debelle)发表讲话。 9/17(四)：美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定，而后发布政策声明；美国联邦储备理事会(美 联储/FED)主席叶伦召开有关利率的新闻发布会；美国8月建筑许可年率(万户)；美国第二季经常帐收支(亿美 元)；澳洲央行总裁史蒂文斯出席议会听证会；日本央行总裁黑田东彦在证券公司年会上发言；瑞士央行货币 政策评估。 9/18(五)：美国8月领先指标；西班牙马德里--西班牙央行总裁林德发表讲话。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 32.720 32.710 32.434-32.720 32.710 6.43 7.14 元太外汇经纪公司 32.722 32.712 32.465-32.722 32.712 3.82 4.04 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.005/0.020 -0.020/0.000 美元/台币六个月期 -0.030/-0.010 -0.065/-0.025 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)