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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 17:05 BJT

香港数据：8月底止外汇基金境外资产减至28,417亿港元--金管局

路透香港9月14日 - 香港金融管理局（HKMA）周一公布，截至8月底止外汇基金境外资产为28,417亿港元，较上月底(28,980)减少563亿港元。

货币基础为14,232亿港元，包括负债证明书、政府发行的流通纸币及硬币、银行体系结余，以及已发行外汇基金票据及债券。

外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）

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(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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