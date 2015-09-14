更新版 1-中国汇市：人民币随中间价收三连升，短期汇率料围绕6.37元横向波动

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
* 人民币连三日收涨，中间价亦微升 * 市场渐趋理性，成交回归清淡 * 午后离岸缩减涨幅，与在岸价差略微阔至370点子左右 * 人民币或围绕6.37元做横向震荡，等待美联储政策落地 (新增收盘报价及更多评论) 路透上海9月14日 - 人民币兑美元即期 周一连三日收涨，中间价亦小升，离 岸与在岸汇率波动均收窄，理性渐占上风。交易员表示，随着各项措施逐渐生效，市场交投 回归清淡；短期人民币或围绕6.37元做横向震荡，等待本周美联储议息会议最终落锤。 他们并指出，央行不仅出手干预即期市场，在掉期、离岸等市场的果断出手将很好的稳 定市场预期，短期观望气氛偏浓；离岸CNH 午后部分回吐早前涨幅，两地价差小幅 走阔至370点子左右，但从严监管下套利交易将继续降温。 “央行还在sell（卖出美元），但量已经很小了，基本稳定了，本身市场还是有些购汇 的，看贬人民币的仍有。这周美联储议息，在这之前人民币应该要稳定一下的吧。”一中资 行交易员表示。 境内美元/人民币一年期掉期升水 今日小涨30个点子至1,220点子，整体波 幅较为有限。而截止16:45，离岸CNH 包6.4055，较上日收盘升30个点子，与在岸价 差为370个点子左右。 另一中资行交易员表示，目前央行仍需要通过大行不时出来干预一下市场，而最终走向 还得看央行的意图，短期方向难辨。 中国央行周一公布8月金融机构外汇占款连续第二个月刷新1998年有数据以来单月最大 降幅，且为7月降幅的近三倍，凸显人民币中间价汇改后，实体层面资本外流压力不减，央 行仍有必要降准以维稳资金面。 央行公布的数据并显示，当月央行外汇占款减少3,183.51亿元，上月为减少3,080亿元 。 人民币兑美元即期成交量 为227亿美元，较上日210亿美元略微增加。 历史最高成交量为8月12日创下的568亿美元，次高位8月28日的515亿美元。 全球汇市方面，在美联储本周召开会议前，美元兑一篮子货币周一触及近三周低点，投 资者押注美联储至少在12月前都会把利率维持在纪录低点不变。而令人失望的中国数据加剧 全球增长担忧。 新兴汇市方面，土耳其里拉兑美元 周一跌至3.0670的记录新低，11月1日大 选前的政局不确定性，以及与库德族民兵冲突所产生的安全疑虑，持续打压对里拉的信心。 中国外汇交易中心周一更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3688。外汇交易中心自8 月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率 。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.3679 6.375 0.11% 中间价 6.3709 6.3719 0.02% 成交额 226.62亿美元 210亿美元 日内美元兑人民币相对于中 -0.08%(上限±2%) 日高 日低 间价最大波幅 日内波动幅度(pips) 95 6.3666 6.3761 今年以来升贬幅度 -2.57% 2005年汇改以来升贬幅度 29.97% 1年期美元/人民币掉期升水< 1,190 CNY1Y=CFXS> 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.4047 6.4076 一年期NDF <CNY1YNDFO 6.595 6.589 R=> 中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准 性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综 合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一 次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽/黄凯)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同