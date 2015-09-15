基金观点：半导体仍为台湾科技产业希望之所在--元大投信

路透台北9月2日 - 台湾最大投信公司--元大投信表示，近期影响金融市场走势最重要因素包括FED升息态度以及中国景气状况。首先，美国初领失业救济金人数已连续27周低于荣枯线30万人，失业率持续下滑至5.1%，为7年新低水准，复苏脚步稳健，已具备升息环境，但在国际油价下跌及美元强势压低进口物价之下，美国通膨亦未达到升息所需水位，加以中国景气疲弱、新兴国家金融市场动荡，使得本周FED于FOMC会议针对是否升息陷入两难。

FED决策官员近期在JACKSON HOLE等公开场合演讲，试图说服市场未来FED将强调升息节奏掌握，引导市场降低首次升息负面冲击，说明若美国经济数据不佳，FED仍可能放缓升息脚步。其次，中国目前正经历从投资、出口导向转型至消费趋动的痛苦过程，中国于2008年金融海啸后推动4兆人民币投资计划，虽然带领中国走出金融海啸，但过度集中于技术密集度低但具投资及就业立竿见影产业的后果，便是持续消化过剩产能，造成长达连续42个月生产者物价指数(PPI)衰退，影响出口动能，且人民币急贬、股市大跌，亦导致财富外溢效果消失，消费力道减弱。

台湾8月出口已连续7个月呈现下滑，贸易过度依赖中国影响开始显现，预期第三季GDP表现不佳，惟时序将进入传统电子旺季，在iPhone 6S正式发表以及第三季电子产业基期偏低之下，预期第四季景气将可触底回温，而台币与人民币同向呈现贬值，8月底美金汇率32.8已较6月底31.1有明显贬值幅度，将可转化为电子厂商实质毛利及汇兑收益，有助于厂商第三季财报缴出优于预期成绩。

从产业面来看，高技术门槛及产业开始整并，半导体族群仍为台湾未来电子产业希望之所在，即便市场担心中国半导体基金积极扶植当地厂商，压缩台厂生存空间，惟半导体业具高度技术、资本密集特性，台湾厂商投入数十年研发资源，长期技术积累，加以半导体产品演进一日千里，仅有技术最领先厂商方可享受最多利润，中国扶植产业冲击将以中低阶产品居多。

举例来说，14年台湾晶圆代工全球营收市占率超过五成，以利润来看全球市占率超过八成，IC封测产业全球营收市占率超过三成，利润市占率超过七成，获利高度集中在领导厂商，便可证明半导体技术密集特性，中国过去大力扶植高同质化如钢铁、太阳能等产业经验并不适用，又如中东主权基金所扶植GLOBAL FOUNDRY至今仍未在市场取得一席之地亦可为明证。

此外，面对中国红潮来袭，IC设计及IC封测产业均开始出现整并动作，对台湾半导体产业长线发展及评价具正面贡献，原因如下：1、在后摩耳定律时代，IC开成本大幅拉升，以开发一颗IC所需NRE(一次性工程费用，用于研发初期)为例，28奈米约三千万美金，16奈米近一亿美金，市调机构更预估在5~7奈米时NRE将超过五亿美金，显示推进新制程成本，呈现等比级数趋势加速提升，晶圆制造厂商未来将无法以制程微缩方式降低生产成本，小厂将难以负荷过高研发费用。2、半导体厂近期传出之收购案，金额少则数十亿，多则上百亿，显示收购方认为目前产业评价已低于合理水准，愿意一次投注大量资金，在偏低风险下求取未来成长发展空间。

台股近期在外资转卖为买后开始反弹，收复前期超跌幅度，预期今年电子厂商获利优于欧债风暴时期，但股价接近一倍净值比家数却高于欧债风暴时期，从上市柜公司相继执行库藏股及产业公开收购等迹象来看，台股底部已经浮现。