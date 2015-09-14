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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 15:26 BJT

《汇市简讯》美元/日圆技术面偏空

0716GMT
    
    * 多次在一目均衡基准线120.72上方败下阵来，暗示市况偏空
    * 整体而言仍偏向下行
    * 一目均衡转换线及基准线仍呈现空头排列
    * 在121.79下方有强劲阻力
    * 121.79为8月从125.28崩跌至116.15的61.8%回档位
    * 技术图表：link.reuters.com/gef65w(完)
   
      
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 (编译 张明钧; 审校 张涛)

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