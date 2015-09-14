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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 15:41 BJT

日股业绩：东芝第一季转为亏损，受累于PC和电视机销售低迷

当季营收较上年同期下降5%至1.35万亿(兆)日圆，PC和电视销售业务降幅最大。

社长室町正志上周称，他正在寻求整顿积弱不振业务，并重新考虑其前任宣布的策略。前东芝社长田中久雄在7月份因会计丑闻而辞职。

自此东芝终于回归常规财报披露状态。此前由于涉及会计调查，该公司曾两次延迟发布2014财年业绩结果，一度引发对该公司可能从东京证交所摘牌的担忧。

7月份公布的会计调查发现，东芝存在企业治理障碍及不鼓励员工质疑上司的文化。社长室町正志及其它多位董事会成员被迫离职。(完) (编译 王洋/刘秀红；审校 张涛/张明钧)

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