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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 15:33 BJT

金属期市：LME期铜从两个月高点回落，中国经济增长令人担忧

美联储将在9月16-17日召开为期两天的货币政策会议，市场仍在揣测美联储是否本周就升息，还是会选择推迟到12月或是明年初。

0705 GMT，伦敦期铜 下滑1.2%，报每吨5,309.50美元。期铜上周录得5月以来的最大单周涨幅，并且周四还触及7月22日以来的最高位5,435美元。

上海期交所主力期铜 也下滑1.2%，报每吨40,620元人民币。

中国8月工业和投资均弱于预期，显示经济正继续降温，这料将促使政府进一步出台刺激举措。

矿商已经开始削减铜产出，对铜价触及近六年低点的疲弱走势做出回应。矿商的举措令铜价前景看到曙光，帮助扭转投资者人气。（完）

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(编译 李春喜/高琦 审校 张明钧/王洋)

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