表格：外资在韩国股市卖超579亿韩元，连续第28日卖超

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透首尔9月14日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0725GMT，外资在韩国股市卖超579亿韩元，已连续28日卖超，期间累计卖超金额为5.712万亿(兆)韩元(48.4亿美元)。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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9月14日 -57.9* -31.7 50.3
^9月11日 -56.3 -34.8 32.4
9月10日 -229.4 600.4 -377.8
9月 9日 -149.1 538.2 -388.6
9月 8日 -249.7 174.9 23.5
9月 7日 -285.3 267.7 -22.0
9月 4日 -23.1 -222.5 204.1
9月 3日 -120.9 -40.6 142.3
9月 2日 -87.3 66.5 -29.4
9月 1日 -7.5 -278.4 236.8
8月31日 -36.9 33.3 -6.8
8月28日 -39.5 115.8 -59.1
8月27日 -348.2 120.5 190.5
8月26日 -549.2 391.3 110.6
8月25日 -530.9 214.6 302.7
8月24日 -723.9 401.0 298.0
8月21日 -442.1 923.8 -532.9
8月20日 -293.2 288.5 -37.8
8月19日 -26.9 167.5 -219.2
8月18日 -20.7 83.9 -101.8
8月17日 -321.3 154.3 134.9
8月13日 -216.3 199.3 -27.5
8月12日 -303.4 263.5 19.7
8月11日 -87.7 -20.9 75.6
8月10日 -59.7 -2.6 67.2
8月 7日 -34.0 -173.1 151.7
8月 6日 -101.9 -143.8 175.9
8月 5日 -24.8 17.8 -64.2
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本月以来 -1,266.6 1,039.7 -128.3
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今年以来 1,355.8 -5,758.5 3,357.5
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注：^ 9月11日为修正后数据。(完)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同