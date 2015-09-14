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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 15:39 BJT

表格：外资在韩国股市卖超579亿韩元，连续第28日卖超

路透首尔9月14日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0725GMT，外资在韩国股市卖超579亿韩元，已连续28日卖超，期间累计卖超金额为5.712万亿(兆)韩元(48.4亿美元)。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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9月14日 -57.9* -31.7 50.3

^9月11日 -56.3 -34.8 32.4

9月10日 -229.4 600.4 -377.8

9月 9日 -149.1 538.2 -388.6

9月 8日 -249.7 174.9 23.5

9月 7日 -285.3 267.7 -22.0

9月 4日 -23.1 -222.5 204.1

9月 3日 -120.9 -40.6 142.3

9月 2日 -87.3 66.5 -29.4

9月 1日 -7.5 -278.4 236.8

8月31日 -36.9 33.3 -6.8

8月28日 -39.5 115.8 -59.1

8月27日 -348.2 120.5 190.5

8月26日 -549.2 391.3 110.6

8月25日 -530.9 214.6 302.7

8月24日 -723.9 401.0 298.0

8月21日 -442.1 923.8 -532.9

8月20日 -293.2 288.5 -37.8

8月19日 -26.9 167.5 -219.2

8月18日 -20.7 83.9 -101.8

8月17日 -321.3 154.3 134.9

8月13日 -216.3 199.3 -27.5

8月12日 -303.4 263.5 19.7

8月11日 -87.7 -20.9 75.6

8月10日　　　 -59.7 -2.6 67.2

8月 7日　　　 -34.0 -173.1 151.7

8月 6日 -101.9 -143.8 175.9

8月 5日 -24.8 17.8 -64.2

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本月以来 -1,266.6 1,039.7 -128.3

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今年以来 1,355.8 -5,758.5 3,357.5

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注：^ 9月11日为修正后数据。(完)

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