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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 16:11 BJT

更新版 1-印度数据：8月趸售物价同比大降4.95%，央行扩大降息预期升温

(新增趸售物价通胀细节和分析师评论)

趸售物价公布后几小时将出炉消费者物价，印度央行追踪该数据以制定利率政策。路透调查的分析师预计，8月消费者物价涨幅料将从7月创下的纪录低位3.78%进一步降至3.6%。

4-6月印度经济成长率从前一季的7.5%降至7%后，要求降息的呼声越来越高。一些分析师担心实质经济成长较官方数据显示的情况更加迟滞。

印度政府高级政策顾问Arvind Panagariya上周表示，该国经济需要降息50-100个基点。

8月燃料批发价格较上年同期重挫16.50%，食品价格下跌1.13%。(完)

(编译 张明钧/于春红; 审校 李春喜)

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