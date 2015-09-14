欧元债市：公债收益率微涨，市场等待美联储会议决定

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
在美国本土经济增速支持加息的情况下，中国市场动荡和美国通胀预期下降令美国政策制定者心存谨慎。
周末中国公布的工业和投资数据显示，8月份中国经济放缓速度大于预期，即便是零售和房市发出稍微乐观的信号。
“未来几天要克服的最大障碍是周四的联邦公开市场委员会(FOMC)会议，”法国兴业银行策略师Ciaran O'Hagan说。
德国10年期公债收益率 上升1个基点至0.67%。
较低评级的葡萄牙 、西班牙 和意大利 公债收益率都上升约1个基点，分别报2.63%，2.12%和1.84%。
西班牙和意大利公债收益率之差仍处在逾两年最高水准，因西班牙加太罗尼亚地区选举之际，市场担心该国政治的不稳定性。
与此同时，希腊公债收益率在该国的一项选举前处在今年来最低水准附近。
希腊10年期公债收益率 周一下跌8个基点至8.69%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 于春红/王洋; 审校 张涛)
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。