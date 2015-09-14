版本:
中国
债券 | 2015年 9月 14日 星期一 16:24 BJT

欧元债市：公债收益率微涨，市场等待美联储会议决定

在美国本土经济增速支持加息的情况下，中国市场动荡和美国通胀预期下降令美国政策制定者心存谨慎。

周末中国公布的工业和投资数据显示，8月份中国经济放缓速度大于预期，即便是零售和房市发出稍微乐观的信号。

“未来几天要克服的最大障碍是周四的联邦公开市场委员会(FOMC)会议，”法国兴业银行策略师Ciaran O'Hagan说。

德国10年期公债收益率 上升1个基点至0.67%。

较低评级的葡萄牙 、西班牙 和意大利 公债收益率都上升约1个基点，分别报2.63%，2.12%和1.84%。

西班牙和意大利公债收益率之差仍处在逾两年最高水准，因西班牙加太罗尼亚地区选举之际，市场担心该国政治的不稳定性。

与此同时，希腊公债收益率在该国的一项选举前处在今年来最低水准附近。

希腊10年期公债收益率 周一下跌8个基点至8.69%。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价

利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 于春红/王洋; 审校 张涛)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐