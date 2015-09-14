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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 16:21 BJT

《全球汇市》美元跌至近三周低点，因美联储升息预期降温

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1341 1.1339 0.02 -6.25 1.2097

美元/日圆 120.12 120.55 -0.36 0.55 119.68

欧元/日圆 136.22 136.78 -0.41 -6.20 144.77

美元/瑞郎 0.9700 0.9687 0.13 -2.42 0.9941

英镑/美元 1.5453 1.5427 0.17 -0.77 1.5573

美元/加元 1.3239 1.3260 -0.16 13.95 1.1618

澳元/美元 0.7104 0.7087 0.24 -13.03 0.8168

新西兰元/美元 0.6326 0.6310 0.25 -18.87 0.7797

欧元/瑞郎 1.1002 1.0986 0.15 -8.51 1.2026

欧元/英镑 0.7337 0.7349 -0.16 -5.39 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3562 9.3456 0.11 -0.56 9.4688

美元/挪威克朗 8.1510 8.1498 0.01 9.09 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 汪红英/高琦/张明钧/蔡美珍/于春红/王洋/刘秀红)

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