《路透晚报》--9月14日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：受中国相关担忧拖累收跌1.6%，市场成交清淡

日本股市下跌，因疲软的中国经济数据拖累中国股市走低，而电信类股也在首相发出降低手机资费的呼吁后遭遇抛售。日经指数收盘跌1.6%至17,965.70点，投资者交投谨慎。成交量远远低于五日平均水平，日经波动率指数仍居于33.2的高位。市场人士称，投资者在本周的日本央行和美联储会议之前保持警惕。

--中国股市：沪综指放量收挫2.7%，多重因素叠加冲击大盘中小板块领跌

中国股市沪综指放量收挫2.7%，不佳经济数据、国企改革意见出台等多重因素冲击大盘，中小板块整体大跌冲抵银行等权重股护盘努力。沪综指收报3,114.80点，跌85.43点或2.67%；上证A股今日成交3,728亿元人民币，较上个交易日大增近五成；上个交易日仅成交2,522亿元，创七个月新低。

--香港股市：收高但涨势受限，市场等待美联储利率决定

香港股市收高，但涨势因中国内地股市大幅回调而受到抑制，投资者等待美联储本周的利率决定。恒生指数收高0.3%，报21,561.90点，恒生国企指数涨0.1%，报9,728.72点。多数板块下跌，不过金融和地产板块上涨。

--汇市：美元跌至近三周低点，因美联储升息预期降温

在美联储本周召开会议前，美元兑一篮子货币周一触及近三周低点，投资者押注美联储至少在12月前都会把利率维持在纪录低点不变。0832GMT，欧元兑美元上涨0.03%至1.1342，延续上周1.8%的升势，这已经是欧元兑美元连续第七日走坚，为九个月来的最长日线连涨纪录。美元指数跌至95.105，因投资者在美联储会议前削减美元仓位。美元兑日圆跌0.31%至120.19。

--欧元债市：公债收益率微涨，市场等待美联储会议决定

欧元区公债收益率微涨，因投资者认为美联储本周升息的可能性非常小，同时数据进一步凸现中国经济放缓。德国10年期公债收益率上升1个基点至0.67%。较低评级的葡萄牙、西班牙和意大利公债收益率都上升约1个基点，分别报2.63%，2.12%和1.84%。

--国际油市：油价因需求不振下滑，但美国活跃钻机数量减少提供支撑

油价在亚洲市场下跌，需求疲软令油市承压，不过美国原油期货因美国活跃钻机数减少而获得一些支撑。0836GMT，近月布兰特原油期货下滑0.58美元，至每桶47.56美元，美国原油期货小跌0.19美元至44.44美元。

--全球金市：金价徘徊在一个月低位附近，投资者关注美联储会议

金价在一个月低点附近交投，投资者等待美联储本周稍晚会议，以寻找美联储升息时间的线索。0838GMT，现货金下跌0.8美元至每盎司1,106.7美元，周五下跌0.3%。金价上个交易日一度触及8月11日来最低1,098.35美元。美国期金小升0.24%至1,105.90美元，但也处于一个月低位附近。

--金属期市：LME期铜从两个月高点回落，中国经济增长令人担忧

伦敦金属交易所(LME)期铜转跌，市场依然担忧中国经济的增长速度。不过美元走软缓冲了跌势，交易员关注本周重要的美联储货币政策会议。0841GMT，伦敦期铜下滑0.69%，报每吨5,333.00美元。期铜上周录得5月以来的最大单周涨幅，并且周四还触及7月22日以来的最高位5,435美元。上海期交所主力期铜也下滑1.24%，报每吨40,620元人民币。