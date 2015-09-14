《路透晚报》--9月14日日间新闻摘要（国际版）

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
[市场摘要]
--日本股市：受中国相关担忧拖累收跌1.6%，市场成交清淡
日本股市下跌，因疲软的中国经济数据拖累中国股市走低，而电信类股也在首相发出降低手机资费的呼吁后遭遇抛售。日经指数收盘跌1.6%至17,965.70点，投资者交投谨慎。成交量远远低于五日平均水平，日经波动率指数仍居于33.2的高位。市场人士称，投资者在本周的日本央行和美联储会议之前保持警惕。
--中国股市：沪综指放量收挫2.7%，多重因素叠加冲击大盘中小板块领跌
中国股市沪综指放量收挫2.7%，不佳经济数据、国企改革意见出台等多重因素冲击大盘，中小板块整体大跌冲抵银行等权重股护盘努力。沪综指收报3,114.80点，跌85.43点或2.67%；上证A股今日成交3,728亿元人民币，较上个交易日大增近五成；上个交易日仅成交2,522亿元，创七个月新低。
--香港股市：收高但涨势受限，市场等待美联储利率决定
香港股市收高，但涨势因中国内地股市大幅回调而受到抑制，投资者等待美联储本周的利率决定。恒生指数收高0.3%，报21,561.90点，恒生国企指数涨0.1%，报9,728.72点。多数板块下跌，不过金融和地产板块上涨。
--汇市：美元跌至近三周低点，因美联储升息预期降温
在美联储本周召开会议前，美元兑一篮子货币周一触及近三周低点，投资者押注美联储至少在12月前都会把利率维持在纪录低点不变。0832GMT，欧元兑美元上涨0.03%至1.1342，延续上周1.8%的升势，这已经是欧元兑美元连续第七日走坚，为九个月来的最长日线连涨纪录。美元指数跌至95.105，因投资者在美联储会议前削减美元仓位。美元兑日圆跌0.31%至120.19。
--欧元债市：公债收益率微涨，市场等待美联储会议决定
欧元区公债收益率微涨，因投资者认为美联储本周升息的可能性非常小，同时数据进一步凸现中国经济放缓。德国10年期公债收益率上升1个基点至0.67%。较低评级的葡萄牙、西班牙和意大利公债收益率都上升约1个基点，分别报2.63%，2.12%和1.84%。
--国际油市：油价因需求不振下滑，但美国活跃钻机数量减少提供支撑
油价在亚洲市场下跌，需求疲软令油市承压，不过美国原油期货因美国活跃钻机数减少而获得一些支撑。0836GMT，近月布兰特原油期货下滑0.58美元，至每桶47.56美元，美国原油期货小跌0.19美元至44.44美元。
--全球金市：金价徘徊在一个月低位附近，投资者关注美联储会议
金价在一个月低点附近交投，投资者等待美联储本周稍晚会议，以寻找美联储升息时间的线索。0838GMT，现货金下跌0.8美元至每盎司1,106.7美元，周五下跌0.3%。金价上个交易日一度触及8月11日来最低1,098.35美元。美国期金小升0.24%至1,105.90美元，但也处于一个月低位附近。
--金属期市：LME期铜从两个月高点回落，中国经济增长令人担忧
伦敦金属交易所(LME)期铜转跌，市场依然担忧中国经济的增长速度。不过美元走软缓冲了跌势，交易员关注本周重要的美联储货币政策会议。0841GMT，伦敦期铜下滑0.69%，报每吨5,333.00美元。期铜上周录得5月以来的最大单周涨幅，并且周四还触及7月22日以来的最高位5,435美元。上海期交所主力期铜也下滑1.24%，报每吨40,620元人民币。
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同