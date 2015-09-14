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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 16:34 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--9月14日

路透香港9月14日 - 
 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:30时，1
 港元=0.82146人民币          )
                                                                           
     涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数          显示，A股相对H股的最新加
 权平均溢价为34.13%，低于上交易日收盘的34.63%。
                                                                           
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.52      4.72      1.17
 建设银行                                          5.55      5.42      1.25
 中国银行                                          3.93      3.57      1.34
 农业银行                                          3.14      3.05      1.25
 招商银行                                         18.35     18.90      1.18
 中信银行                                          6.12      4.69      1.59
 交通银行                                          6.33      5.54      1.39
 民生银行                                          9.08      7.41      1.49
 中国人寿                                         26.26     26.70      1.20
 中国平安                                         30.14     38.25      0.96
 中国太保                                         23.34     28.70      0.99
 中信证券                                         13.91     15.52      1.09
 新华人寿                                         36.46     31.45      1.41
 海通证券                                         12.83     11.54      1.35
 华能国际                                          9.00      8.78      1.25
 大唐发电                                          5.67      3.05      2.26
 华电国际                                          7.29      6.43      1.38
 中煤能源                                          6.51      3.29      2.41
 中国神华                                         15.82     12.78      1.51
 中国石油                                          8.50      5.72      1.81
 兖州煤业                                          8.68      3.60      2.94
 中国石化                                          4.85      5.11      1.16
 上海石化                                          6.17      3.00      2.50
 中海油服                                         16.30      8.24      2.41
 仪征化纤                                          6.27      2.30      3.32
 中国铝业                                          5.07      2.64      2.34
 江西铜业                                         13.76     10.20      1.64
 洛阳钼业                                         11.20      4.09      3.33
 紫金矿业                                          3.63      1.94      2.28
 马钢股份                                          3.17      1.81      2.13
 鞍钢股份                                          5.02      3.38      1.81
 重庆钢铁                                          3.47      1.31      3.22
 海螺水泥                                         19.14     24.00      0.97
 洛阳玻璃                                         24.40      4.74      6.27
 京城机电                                         13.29      5.40      3.00
 中联重科                                          5.22      2.96      2.15
 金隅股份                                          8.57      5.51      1.89
 中国国航                                          7.99      5.68      1.71
 东方航空                                          7.68      4.31      2.17
 南方航空                                          7.91      5.04      1.91
 中国远洋                                         11.63      4.94      2.87
 中海集运                                          8.73      3.11      3.42
 中集集团                                         17.60     13.78      1.55
 中海发展                                         11.08      5.49      2.46
 宁沪高速                                          7.76      9.46      1.00
 深高速                                            5.89      5.14      1.39
 成渝高速                                          4.36      2.53      2.10
 皖通高速                                          9.20      6.46      1.73
 广深铁路                                          4.44      3.25      1.66
 中国南车                                         13.21      9.59      1.68
 中国交建                                         12.84      9.66      1.62
 中国铁建                                         14.59     10.98      1.62
 中国中铁                                         11.20      7.15      1.91
 长城汽车                                         27.39     22.95      1.45
 比亚迪                                           47.85     33.50      1.74
 广汽集团                                         18.11      5.52      3.99
 青岛啤酒                                         31.19     35.25      1.08
 白云山                                           26.58     19.14      1.69
 新华制药                                         12.15      5.00      2.96
 海信科龙                                          7.65      4.12      2.26
 南京熊猫                                         12.63      5.10      3.01
 晨鸣纸业                                          6.60      3.04      2.64
 上海医药                                         19.18     15.72      1.49
 中兴通讯                                         15.97     17.20      1.13
 东方电气                                         12.92      8.22      1.91
 潍柴动力                                          8.81      8.61      1.25
 东北电气                                          5.17      1.94      3.24
 广船国际                                         33.09     17.92      2.25
 经纬纺机                                         16.90     11.28      1.82
 昆明机床                                          8.84      3.52      3.06
 一拖股份                                          9.17      4.43      2.52
 北辰实业                                          4.76      2.19      2.65
 创业环保                                          8.12      4.10      2.41
 中国中冶                                          7.79      2.86      3.32
 金风科技                                         14.01     13.22      1.29
 丽珠                                             69.45     40.00      2.11
 万科                                             13.19     16.74      0.96
 郑煤机                                            6.22      3.36      2.25
 大连港                                            5.18      2.43      2.59
 山东墨龙                                          7.16      2.64      3.30
 浙江世宝                                         29.42      6.43      5.57
 复星医药                                         23.81     23.75      1.22
 光大银行                                          4.15      3.43      1.47
 东江环保                                         15.15     11.52      1.60
 上海电气                                         11.43      4.15      3.35
 广发证券                                         13.01     15.24      1.04
 华泰证券                                         14.52     15.82      1.12
    
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

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