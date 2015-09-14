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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 16:48 BJT

修正-标题新闻：澳洲总理阿博特称将参加今日稍晚党内领导人选举；之前通讯部长滕博尔要他下台

(更正：标题中加上“党内”二字以强调其为党内领导人选举) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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