版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 17:18 BJT

《中国新债预测》国开行五期债定位料低于二级，现券暖势下料需求不减

* 招标品种：国开行1/3/5/7/10年固息债

* 期限及招标金额：1/3年30亿元；5/7年40亿元；10年90亿元

* 招标时间: 1/3/5年：9月15日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40

* 受访人数: 8位(银行和券商)

* 预测区间：2.55%-2.70%；3.23%-3.34%；3.45%-3.52%；3.75%-3.85%；3.73%-3.81%

* 预测均值: 2.61%；3.26%；3.48%；3.79%；3.75%

路透上海9月14日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发1-10年五期债。路透调查显示，8月经济数据未见改善显示债市向好基础仍存，而周一股市表现不振，亦对债市做多情绪有所激励；明日国开新债需求料仍向好，中标定位或低于二级市场水平。

上海一银行交易员表示，“今天可能是股债跷跷板的效应，下午收益率往下走了点；市场情绪还不错，明天应该会继续下。”

中国银行间债市周一利率债长端收益率稍下滑，IRS(利率互换)短端则较上周五盘后交易略有反弹；周末出炉的经济数据仍不见起色，此外央行出台存准考核新规及SLF网上提供申请功能均有助于平缓未来资金面波动，亦支撑市场谨慎看多的情绪。

中国股市沪综指周一放量收挫2.7%，不佳经济数据、国企改革意见出台等多重因素冲击大盘，中小板块整体大跌冲抵银行等权重股护盘努力。分析师称，目前市场筑底仍不充分，上周缩量反弹未能有效改善市场情绪，大盘再度出现较大力度下跌。

上海一券商交易员则认为，近期国开需求都不错，预计此次亦不例外，“加上存准改革对流动性的利好，(收益率)应该还会很低。”

中国央行上周五表示，自9月15日起改革存款准备金考核制度，由现行的时点法改为平均法考核，分析人士认为，短期资金面状况不会因该规则变化出现较大改变，长期而言资金面波动会降低，从而减少银行超储率。

银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为2.7085%、3.3264%、3.5582%、3.8297%和3.8174%。

上述五期债分别为该行2015年第15、17、13、16期和18期金融债增发品种，票面利率依次为2.64%、3.26%、3.86%、3.94%、3.74%。

具体发行条款如下：

2015第15、17、13、16期和18期增发债

--------------------------------------------------------------

发行上限 1/3年30亿元；5/7年40亿元；10年90亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：9月15日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40

招标方式 单一价格(荷兰式)；

缴款日 9月17日

起息日 1年：7月7日；3年：8月27日；5年：6月25日；

7年：7月10日；10年：9月10日

分销期 9/16-9/17

上市日 9月21日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%

--------------------------------------------------------------(完) (发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐