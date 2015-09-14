《中国新债预测》国开行五期债定位料低于二级，现券暖势下料需求不减

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
* 招标品种：国开行1/3/5/7/10年固息债
* 期限及招标金额：1/3年30亿元；5/7年40亿元；10年90亿元
* 招标时间: 1/3/5年：9月15日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40
* 受访人数: 8位(银行和券商)
* 预测区间：2.55%-2.70%；3.23%-3.34%；3.45%-3.52%；3.75%-3.85%；3.73%-3.81%
* 预测均值: 2.61%；3.26%；3.48%；3.79%；3.75%
路透上海9月14日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发1-10年五期债。路透调查显示，8月经济数据未见改善显示债市向好基础仍存，而周一股市表现不振，亦对债市做多情绪有所激励；明日国开新债需求料仍向好，中标定位或低于二级市场水平。
上海一银行交易员表示，“今天可能是股债跷跷板的效应，下午收益率往下走了点；市场情绪还不错，明天应该会继续下。”
中国银行间债市周一利率债长端收益率稍下滑，IRS(利率互换)短端则较上周五盘后交易略有反弹；周末出炉的经济数据仍不见起色，此外央行出台存准考核新规及SLF网上提供申请功能均有助于平缓未来资金面波动，亦支撑市场谨慎看多的情绪。
中国股市沪综指周一放量收挫2.7%，不佳经济数据、国企改革意见出台等多重因素冲击大盘，中小板块整体大跌冲抵银行等权重股护盘努力。分析师称，目前市场筑底仍不充分，上周缩量反弹未能有效改善市场情绪，大盘再度出现较大力度下跌。
上海一券商交易员则认为，近期国开需求都不错，预计此次亦不例外，“加上存准改革对流动性的利好，(收益率)应该还会很低。”
中国央行上周五表示，自9月15日起改革存款准备金考核制度，由现行的时点法改为平均法考核，分析人士认为，短期资金面状况不会因该规则变化出现较大改变，长期而言资金面波动会降低，从而减少银行超储率。
银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为2.7085%、3.3264%、3.5582%、3.8297%和3.8174%。
上述五期债分别为该行2015年第15、17、13、16期和18期金融债增发品种，票面利率依次为2.64%、3.26%、3.86%、3.94%、3.74%。
具体发行条款如下：
2015第15、17、13、16期和18期增发债
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发行上限 1/3年30亿元；5/7年40亿元；10年90亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：9月15日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40
招标方式 单一价格(荷兰式)；
缴款日 9月17日
起息日 1年：7月7日；3年：8月27日；5年：6月25日；
7年：7月10日；10年：9月10日
分销期 9/16-9/17
上市日 9月21日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%
--------------------------------------------------------------(完) (发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同